Projektledare VVS för konsultuppdrag i Malmö
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-04-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Isaksson Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du den som håller ihop helheten och trivs med det?
Vi söker en erfaren projektledare inom VVS för ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Malmö. Det är ett spännande uppdrag där du får ta ett genuint ägarskap över projekten. Uppdraget startar omgående och pågår i minst 3 månader med möjlighet till förlängning. Du utgår från kontoret i Malmö.
Om uppdraget
Vill du ha en roll där du verkligen får sätta avtryck? Du driver VVS-projekt inom entreprenad och ROT med fullt ansvar för kalkyl, ekonomi och kvalitet genom hela projektcykeln. Du är nära både kollegor och kunder, och samarbetar med tekniska discipliner inom exempelvis kyla och service.
Det här behöver du ha med dig:
Bakgrund som VVS-ingenjör eller motsvarande erfarenhet i branschen
Minst 5 år av att driva entreprenad- eller ROT-projekt
God förståelse för entreprenadjuridik, projektekonomi och vad som driver kostnader
Erfarenhet av försäljning och beräkning
Flytande svenska och engelska
B-körkort
Du som person
Du planerar noggrant, prioriterar rätt och får saker att hända. Du trivs lika bra med att samarbeta som att driva ditt eget arbete framåt och du är lika bekväm med externa kunder som med kollegor internt. Du lyssnar på andra, välkomnar olika perspektiv och skapar en miljö där alla känner sig inkluderade och respekterade.
Erfarenhet av hållbarhetsfrågor i projekt är ett plus, men inget krav.
Kontaktuppgifter och ansökanVälkommen med din ansökan redan idag då vi löpande arbetar med urval och intervjuer. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Ira Isaksson på 070-485 75 59 eller ira@isakssonrekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699)
211 45 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Senior Rekryteringskonsult & Grundare
Ira Isaksson ira@isakssonrekrytering.se +46704857559
9872862