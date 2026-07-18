Projektledare VS
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2026-07-18
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PROJEKTLEDARE VS SÖKES TILL PRECISION VVS & BYGGTEKNIK AB
Vill du vara med och bygga ett av Stockholms mest ambitiösa VVS-företag?
Precision VVS & Byggteknik AB fortsätter att växa och söker nu en driven och affärsmässig Projektledare VVS som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Vi arbetar med allt från serviceuppdrag och ROT-projekt till större entreprenader inom bostäder, kommersiella fastigheter och offentliga verksamheter. Tack vare ett starkt förtroende från våra kunder har vi en välfylld projektportfölj och flera spännande projekt framför oss.
Hos oss får du en nyckelroll med stort ansvar, korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka både projekt och företagets framtida utveckling.
Om rollen
Som Projektledare VVS ansvarar du för att leda projekt från start till färdigställande.
Ditt ansvar omfattar bland annat:
Planering, styrning och uppföljning av projekt
Ekonomi-, budget- och resultatansvar
Kundkontakt och relationsbyggande
Upphandling och samordning av underentreprenörer
Resurs- och personalplanering
Kvalitetssäkring och arbetsmiljöarbete
Inköp och kostnadsstyrning
Uppföljning av projektens lönsamhet
Samordning mellan beställare, konsulter, montörer och övriga entreprenörer
Vi söker dig som
Har erfarenhet som projektledare inom VS
Har god förståelse för entreprenadjuridik och projektstyrning
Är affärsmässig och ekonomiskt driven
Har erfarenhet av budget-, kalkyl- och resultatansvar
Är strukturerad, lösningsorienterad och ansvarstagande
Trivs med att leda människor och skapa resultat
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Det här får du hos oss
Konkurrenskraftig lön
Vi erbjuder en attraktiv lön som speglar din erfarenhet, kompetens och ditt ansvar.
Prestationsbaserat bonussystem
Utöver din fasta lön erbjuder vi ett generöst bonussystem kopplat till projektens resultat, kvalitet, kundnöjdhet och företagets utveckling. Vi vill att personer som bidrar till företagets framgång också ska få ta del av den.
Trygga villkor
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Företagshälsovård
Arbetsdator och telefon
Tjänstebil eller bilförmån
Arbetskläder vid behov
Årlig teambuilding och utlandsresa
Utvecklingsmöjligheter
Vi satsar långsiktigt på våra medarbetare. För rätt person finns stora möjligheter att utvecklas vidare inom företaget och ta en ledande roll i vår fortsatta expansion.
Varför Precision?
Vi bygger vår verksamhet på professionalism, kvalitet och långsiktiga relationer. Samtidigt värdesätter vi entreprenörskap, eget ansvar och en företagskultur där alla är delaktiga.
Vi söker inte bara en projektledare. Vi söker en person som vill vara med och bygga ett starkare företag, utveckla verksamheten och skapa långsiktiga resultat tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-18Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till:
JOBB@PRECISIONVVS.SE
Märk ansökan med: Projektledare VS
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: jobb@precisionvvs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare VS". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Precision VVS & Byggteknik Sverige AB
(org.nr 559180-5584)
Puckgränd 20 (visa karta
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129 49 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10005961