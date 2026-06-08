Projektledare VS
Holmströms Rör AB / Maskiningenjörsjobb / Helsingborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Helsingborg
2026-06-08
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Projektledare – Holmströms Rör
Helsingborg | Heltid | Start enligt överenskommelse
Om Holmströms Rör
Holmströms Rör är ett väletablerat VS-företag med anor från 1932 och en del av installationskoncernen Currentum. Vi levererar moderna VS-lösningar för både nyproduktion och ombyggnationer, med fokus på större komplexa entreprenadprojekt i västra Skåne. Med fokus på kvalitet, helhetsperspektiv och nära samarbete mellan projektledning, projektörer och montörer skapar vi resultat som både kunder och medarbetare uppskattar.
Om rollen
Som projektledare hos oss driver du entreprenadsprojekt inom nyproduktion och ombyggnation av bostäder och kommersiella lokaler från tidigt skede till färdigställande. Du är navet i projektet, med ansvar för planering, ekonomi, bemanning och kvalitet. Rollen kombinerar kontorsarbete med tid ute på projekten, där du säkerställer att allt löper effektivt och strukturerat.Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Leda och driva projekt från start till mål
Planera resurser och bemanning tillsammans med montörer
Ansvara för projektets ekonomi, prognoser och uppföljning
Hantera inköp och materialbeställningar
ÄTA-hantering och ekonomisk dialog med byggentreprenörer
Löpande kundkontakt och samarbete med platschefer, leverantörer och montörer
Säkerställa projektens kvalitet, säkerhet och lönsamhet
Om dig
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en positiv, driven och lösningsfokuserad person som trivs i en roll med högt tempo och flera parallella projekt, utan att tappa struktur eller kvalitet. Med god organisatorisk förmåga och ett affärsmässigt tänk skapar du ordning, prioriterar rätt och följer upp projektens ekonomi.
Eftersom du arbetar nära ett mindre team är det viktigt att du är lyhörd, samarbetsvillig och kommunikativ. Du bidrar till en öppen och prestigelös arbetsmiljö där kollegor stöttar varandra och delar kunskap. Samtidigt är du trygg i dig själv, vågar fatta beslut, driva frågor framåt och ta ansvar för dina projekt.
Krav för tjänsten
Flerårig erfarenhet från VS-/rörbranschen
Erfarenhet av projektledning, alternativt varit ledande montör eller haft liknande ansvar
God förståelse för projektstyrning och projektekonomi
God systemvana
B-körkort
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Vi erbjuder
En arbetsplats med stark teamkänsla och hög yrkesstolthet
Möjlighet att utveckla din roll och ansvarsområden
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Friskvårdsbidrag, förmånsbil och möjlighet till vinstdelning
Så här ansöker du
Skicka din ansökan till Rasmus Lundkvist, rasmus@holmstromsror.se
.
Vi gör löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: rasmus@holmstromsror.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmströms Rör AB
(org.nr 556087-4173)
Gustavslundsvägen (visa karta
)
250 04 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9953715