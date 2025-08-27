Projektledare Ventilation till Umia Göteborg
Är du vår nästa projektledare inom ventilation?
Vill du vara med och driva entreprenadprojekt på ett företag som tror på samverkan och utveckling? Nu söker vi en engagerad projektledare inom ventilation som vill ta helhetsansvar i projekt och vara en viktig kugge i ett sammansvetsat team.
Umia Sweden AB grundades i Umeå 2010 och är ett av Sveriges snabbast växande installations- och serviceföretag. Idag har Umia en stark närvaro i hela landet. Hos Umia är vi-känslan en avgörande framgångsfaktor. Vår unika idé är att se alla teknikområden som en sammanhållen enhet och arbetar därför tekniköverskridande. Vi kallar det Umiamodellen och den är omtyckt av både kunder och våra medarbetare.
Nu söker vi på Umias en projektledare inom ventilation. I denna tjänst får du nyttja dina styrkor tillsammans med dina erfarenheter från branschen till att driva en fortsatt växande entreprenadverksamhet framåt och uppåt. Du kommer bli en viktig spelare i Umia Göteborgs fortsatta framgångsresa. Med erfarenhet, teknisk kompetens och gränsöverskridande samarbete inom verksamhetsområdena rörteknik, fläktteknik, energiteknik och reglerteknik skapar Umia resurs- och energieffektiva installationslösningar för framtiden.
Umia erbjuder
Umia är ett starkt växande bolag där du får komma in och blir en viktig del av ett etablerat och växande bolag. För rätt person finns det stora möjligheter att växa inom koncernen, både vertikalt och horisontellt.
Som anställd på Umia har du möjlighet till sjukvårdsförsäkring som garanterar sjukvård inom sju dagar. Vi erbjuder självklart friskvårdsbidrag och utveckling som bygger framtiden.
Om rollen
Som projektledare hos Umia har du ett helhetsansvar för projektens genomförande, från planering till färdig leverans. Du säkerställer att arbetet genomförs enligt gällande lagar, rutiner och interna system följs och är ett stöd för montörer och övriga i teamet. Du leder projekt enligt Umiamodellen vilket innebär ett tätt samarbete mellan våra olika teknikområden (EL, VE, VS och SÖ). Tillsammans med teamet ser du till att rätt resurser finns på plats och att projektet drivs effektivt, både tekniskt och ekonomiskt. Med ett tydligt fokus på kvalitet är du ständigt involverad i projektens olika faser och ser till att varje steg genomförs enligt plan. Vidare finns det ett stort kundfokus och du arbetar alltid för goda kundrelationer och merförsäljning där du kontinuerligt bygger ditt nätverk av andra entreprenörer och intressenter.
Dina huvudsakliga ansvarområden:
Leda och samordna projektteamet genom hela projektets gång
Ansvara för projektets tekniska och ekonomiska resultat
Genomföra inköp och planera resurser
Arbeta proaktivt med arbetsmiljöfrågor
Följa upp kvalitets- och miljösystem
Hålla utvecklingssamtal med montörer och stötta deras utveckling
Delta vid besiktningar och säkerställa nödvändiga åtgärder
Utveckla kundrelationer och nätverk med entreprenörer och andra intressenter
Följa företagets verksamhetsledningssystem
Du rapporterar till entreprenadchefen.
Vem vi söker?
Vi söker dig som är trygg i dina tekniska kunskaper och förmedlar detta vidare genom ett positivt och tydligt ledarskap där du motiverar och inspirerar ditt team. Din samarbetsförmåga är god och du förstår att kommunikation är A och O för ett lyckat projekt. Då man är ansvarig för projekten krävs det att du har ett strukturerat sätt att arbeta och en rutin av dokumentation. Vi tror att du är lösningsorienterad och med din analytiska förmåga ser du enkelt alternativa vägar. Du är villig att lyssna in dina kollegor och tar gärna emot deras förslag och idéer.
Vi tror att du har:
Minst några års erfarenhet från ventilationsbranschen i en projektledande roll
Relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet
Kunskaper inom entreprenadjuridik, projektekonomi och kalkylering
Flytande svenska i tal och skrift
God datorvana, framför allt i Excel och Officepaketet
Vill du vara med och utveckla framtidens installationsprojekt tillsammans med oss på Umia? Välkommen med din ansökan!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup och du visar intresse för tjänsten via onepartnergroup.se. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Tania Benitez på tania.benitez@onepartnergroup.se
eller Rebecka Svensson på rebecka.svensson@onepartnergroup.se
.
Med hänsyn till semesterperioden kommer intervjuer påbörjas först efter denna, därefter jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
