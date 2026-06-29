Projektledare Vapenintegration
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-29
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker nu en projektledare som vill ta en central och drivande roll i arbetet med integration av vapen och yttre laster. Tjänsten är placerad inom Beväpning, en del av affärsenheten Aeronautics, som ansvarar för integration och verifiering av såväl befintliga som framtida vapen och yttre laster. Området befinner sig i en spännande utvecklingsfas där huvudfokus de kommande åren kommer att ligga på arbete kopplat till Gripen.
Som projektledare har du en central och drivande roll genom hela integrationsprocessen, där du ansvarar för att samordna och leda arbetet mellan flera teknikområden. Du fungerar som navet mellan olika intressenter och säkerställer att aktiviteter drivs framåt på ett strukturerat och effektivt sätt, både internt inom företaget och i nära samarbete med leverantörer.
Arbetet bedrivs i projektform och präglas av många kontaktytor. I rollen kommer du att samarbeta tätt med flygplanets övriga delsystem och teknikområden, såsom flygteknik, strukturanalys, konstruktion och inköp. Detta ger dig möjlighet att arbeta i en tekniskt avancerad miljö där samverkan och helhetsperspektiv är avgörande för framgång! Publiceringsdatum2026-06-29Profil
Vi söker dig som är en driven och strukturerad projektledare med öga för detaljer och förmåga att se helheten. Du trivs i en dynamisk och internationell miljö där samarbete, kommunikation och kvalitet är centralt.
Kommunikation är central för denna roll, och därför tror vi att du har mycket goda kommunikationsfärdigheter samt en förmåga att tydligt förmedla projektstatus, risker och möjligheter till intressenter på alla nivåer. För rollen behöver du även ha goda problemlösningsfärdigheter och förmåga att proaktivt identifiera och minska risker.
Vidare har du en utmärkt förmåga att bygga och underhålla starka relationer med både interna och externa intressenter, inklusive kunder, leverantörer och teammedlemmar. Framgången i våra projekt bygger på välfungerande team där varje medlems bidrag är ovärderligt!
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper
Vi tror även att du har:
Civil- eller högskoleingenjörsutbildning, alternativt arbetserfarenhet som bedöms likvärdigs
Erfarenhet av framgångsrik projektledning, med fördel inom en teknisk- eller flygindustrimiljö.
Goda kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska, såväl i tal som skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna ugglas gata 1 (visa karta
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581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9983621