Projektledare välkomnas till Biobank Väst!
2025-11-17
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Biobank Väst är Västra Götalandsregionens biobank.
Verksamheten är placerad under området för forskning, utveckling, utbildning och innovation (FoUUI) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi är ett kompetenscentrum för biobanksfrågor, handlägger biobanksavtal samt erbjuder tjänster för insamling, hantering, lagring och utplock av biobanksprov. Vi ansvarar också för alla fryshotell på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Allt arbete vi gör utförs inom ramen av ett kvalitetsledningssystem. Biobank Väst har idag cirka 25 anställda med varierande bakgrund och arbetsuppgifter, alltifrån forskare, projektledare, systemutvecklare, biologer till biomedicinska analytiker.
Biobank Väst arbetar i nära samverkan med Core Facilities vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, samt är en del av den nationella infrastrukturen Biobank Sverige.
Biobank Sverige är en nationell infrastruktur för biobankning i samarbete mellan hälso- och sjukvård, universitet, näringsliv och patientorganisationer. Syftet är att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och bidra till en god diagnostik och behandling av patienter. Arbetet inom Biobank Sverige sker i olika arbetsområden kopplade till biobankslagen, provhantering och IT-utveckling. Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Vi söker dig som vill ta en nyckelroll i utvecklingen av svensk biobanksverksamhet! Tjänsten kombinerar lokalt och regionalt arbete vid Biobank Västs Studiecenter med strategiska och projektledande uppdrag på nationell nivå inom Biobank Sverige. Du blir en viktig länk mellan regional och nationell utveckling och får möjlighet att påverka framtidens forskningsinfrastruktur.
Som projektledare på Studiecenter är du en central kontakt för forskare och vårdverksamheter som planerar insamling av biobanksprov och vill använda Biobank Västs tjänster. Du kommer att:
Ge rådgivning och stöd vid planering av studier som inkluderar biobanksprov.
Utforma studiespecifika rutiner för insamling, hantering, förvaring och utplock av prov.
Koordinera insamling och utplock av biobanksprov, inklusive att skriva instruktioner och upprätta serviceavtal.
Bidra till utveckling av Biobank Västs tjänster och regional infrastruktur.
I rollen ingår även strategiskt arbete på nationell nivå inom Biobank Sverige för att harmonisera och effektivisera biobanksrutiner i hela landet. Arbetet sker i nära samverkan med beredningsgrupp, ledningsgrupp och olika arbetsgrupper inom Biobank Sverige. Du kommer att:
Utreda frågeställningar och kartlägga behov.
Identifiera åtgärdsförslag och ta fram beslutsunderlag.
Ansvara för dokumentation och sammankalla arbetsgrupper.
Delta i harmoniseringsprojekt inom Biobank Sverige för att effektivisera rutiner och processer.
Samordna nationella och eventuellt nordiska initiativ och projekt.
Om dig
Vi söker dig som har en PhD inom vårdvetenskap eller Life Science (alternativt en masterexamen med minst 5 års relevant erfarenhet eller annan kompetens som bedöms likvärdig). Erfarenhet av biobankning är meriterande.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska samt är van att arbeta med digitala verktyg och databaser. Rollen kräver stor självständighet, god samarbetsförmåga och förmåga att driva projekt från start till mål.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person tycker du om att möta människor. Du behöver vara kommunikativ i både tal och skrift och kunna förmedla och ta in information genom möten med andra människor. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och uppskattar att arbeta med forskningsstödjande service. Du har förmåga att agera självständigt i din roll, kan lätt sätta dig in i nya uppgifter och lösa dem på ett konstruktivt och strukturerat sätt. Du har också förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter utifrån behov, samtidigt som du säkerställer att arbetet håller en hög kvalitet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
