Projektledare/VA-ingenjör
2025-09-11
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.
Nu söker vi en projektledare/VA-ingenjör till Mörbylånga kommun.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande men innebär främst projektledning för VA-arbeten, både på det befintliga ledningsnätet och vid utbyggnad av nya områden samt även på våra vatten och avloppsreningsverk. Det omfattar bland annat att vara beställare av utredningar och projekteringar hos konsult och att vara beställare av interna ledningsarbeten och externa entreprenader. Du kommer även samordna ärenden med andra förvaltningar och ledningsägare.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant utbildning och helst några års erfarenhet inom området. Du har intresse för utveckling och planering av VA-verksamhet. Det är viktigt att du har en helhetssyn, arbetar strukturerat från planering till avslut samt kan arbeta självständigt och engagerat.
Arbetet kräver att du har lätt för att samarbeta såväl inom gruppen som med olika intressenter, exempelvis stadsplanerare, entreprenörer, husägare med flera. Du måste vara strukturerad och kunna dokumentera och uttrycka dig väl i tal och skrift. Du förväntas ta eget ansvar med att planera och utveckla arbetet framåt.
Erfarenhet av arbete med GIS-verktyg och VA-banken är meriterande. B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig ett intressant arbete med stimulerande och varierande arbetsuppgifter som du självständigt utför samtidigt som dina kompetenta kollegor alltid finns nära till hands.
ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277378". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mörbylånga kommun
(org.nr 212000-0704) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mörbylånga kommun, Tekniska Kontakt
Taxefinasieringschef
Jens Olsén jens.olsen@morbylanga.se 010-35 470 57 Jobbnummer
9503256