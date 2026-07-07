Projektledare VA-anläggningar
Höganäs kommun Teknik- och Fastighetsförvaltningen / Maskiningenjörsjobb / Höganäs Visa alla maskiningenjörsjobb i Höganäs
2026-07-07
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Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens tekniska skötsel. Det innebär till exempel byggnation, anläggning och underhåll. Med stort hjärta tar vi hand om Kullahalvön – från pulsen i stadsgator till gröna parkoaser, ståtliga fastigheter, skratten på lekplatser och känslan på stränderna. Vi är också navet för intern service, från högkvalitativ matlagning till skinande rena lokaler.
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
Inom Höganäs kommuns VA-avdelning finns det mer än 100 st anläggningar, dvs. avloppsreningsverk, pumpstationer, tryckstegringsstationer, vattentorn mm., som står inför olika framtida behov, men gemensamt är att alla behöver fungera dygnet runt, året runt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
VA-avdelningen står just nu inför stora investeringar och re-investeringar. Som projektledare för VA-anläggningar kommer du att arbeta i en grupp med cirka 15 kollegor inom driften. Det är tillsammans med dem, och med stöd av vår förnyelseplan som sträcker sig minst 10 år framåt som du kommer att forma dina projekt.
För att du ska trivas i rollen är du en person som tar ansvar, arbetar strukturerat och driver ditt eget arbete framåt. Du har en god samarbetsförmåga och är trygg i dialogen med både verksamheten och entreprenörer. Då många av projekten genomförs i verksamheter som är i drift är det viktigt att du är lyhörd och lösningsorienterad. Du har även en förmåga att skapa förtroende och hålla ihop processer samt att hålla i flera projekt i olika stadier parallellt.
I rollen som projektledare för VA-anläggningar har du ett helhetsansvar för att driva projekt framåt från planering till genomförande. Du ansvarar för att tidsplaner, arbetsmiljö och att budget hålls, samt säkerställer att arbetet utförs i enlighet med gällande avtal och lagkrav. Dina arbetsuppgifter spänner över planering av förebyggande och avhjälpande underhåll, reinvesteringar samt framtida förnyelsebehov, inklusive tillhörande budgetarbete. Du arbetar även aktivt med förfrågningsunderlag, leder bygg- och projektmöten samt samordnar konsulter, entreprenörer och interna aktörer.Kvalifikationer
• Relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens
• Erfarenhet av drift och underhåll av kommunala VA-anläggningar
• Erfarenhet av planering av förebyggande och avhjälpande underhåll samt reinvesteringar och kommande förnyelsebehov
• Erfarenhet av att driva anläggningsprojekt i olika stadier från utredning, projektering till genomförande
• Erfarenhet av entreprenadupphandlingar enligt LOU/LUF
• Goda kunskaper inom entreprenadjuridik enligt AB, ABT
• Uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift
Krigsplacering och säkerhetsprövning kan komma att ske. B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335077". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs Kommun
(org.nr 212000-1165)
263 82 HÖGANÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höganäs kommun Teknik- och Fastighetsförvaltningen Kontakt
Driftchef
Therese Norrman Persson Therese.NorrmanPersson@hoganas.se +4642337749 Jobbnummer
9995291