Projektledare VA/Ventilation till VO Underhåll
Trafikverket / Maskiningenjörsjobb / Göteborg
2026-03-23
Varbergstunneln är klar och Göteborg får en ny centralstation - då behöver vi din expertis inom VA och ventilation! I rollen som projektledare bidrar du till en robust väg- och järnvägsanläggning som möjliggör resor och transporter för tusentals varje dag, året om.
Dina arbetsuppgifter
Projektenhet Infrasystem är en av totalt sex projektenheter inom Underhållsregion Västra. Enheten ansvarar för tekniska system kopplade till väg samt järnväg och driver projekt för att underhålla, livscykelhantera och utveckla befintlig utrustning kontinuerligt. I takt med att Västlänken färdigställs kommer enhet Infrasystem att få ta emot och förvalta anläggningsdelar som bland annat innefattar VA och Ventilationssystem som exempelvis avvattningssystem, värme/kyla, släckvattensystem, allmänventilation och brandgasevakuering.
Tjänstens utformning kommer att anpassas efter sektionens behov i samband med Västlänkens överlämnande. Det innebär att den som tillträder tjänsten kommer att få deltaga och ansvara för delar av tjänstens utformning. Det innebär att du kommer att ha stora möjligheter att delta i och påverka hur delar av tjänsten utformas.
Som projektledare kommer du exempelvis att:
Medverka och stödja organisationen i utformningen av underhåll för mottagen anläggning. (initialt centralstationen, därefter hela Västlänken)
Styra och leda entreprenadkontrakt för drift och underhåll samt reinvestering.
Säkerställa att arbetet genomförs enligt gällande lagar, regler och interna arbetsinstruktioner
Medverka vid framtagande av verksamhetsplaner och prognosarbete
Ansvara för kontinuitet- och säkerhetsarbete för aktuella system
Ansvara för förebyggande och proaktivt arbete kring produktsårbarheter och riskanalyser
Som projektledare arbetar du tillsammans med ditt team i projekt från planering, under genomförande och till avslut med fokus inom VA och Ventilation järnväg, men även andra typer av tekniska system eller anläggningar kan komma att ingå i ansvarområdet. Du ansvarar för och driver utpekade projekt inom det aktuella teknikområdet, men kommer också stötta i andra projekt för att upprätthålla kravställda mål i Trafikverkets anläggningar och verksamheter.
Det innebär att du har ekonomiskt ansvar för projekten och kontinuerligt följer upp verksamheten mot satta mål gällande tid, kostnad och innehåll. Det innefattar att planera, budgetera och genomföra upphandlingar samt följa upp och ansvara för styrningen av upphandlade entreprenörer och leverantörer.
Jag som blir din chef heter Martina Venbrant. Min utgångspunkt ett prestigelöst, närvarande och flexibelt ledarskap där alla medarbetares åsikter är viktiga.
Övrig information
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Kvalifikationer
Vem är du?
I det här projektledaruppdraget får du en unik möjlighet att bygga upp en underhållsverksamhet från grunden - perfekt för dig som lockas av att skapa något nytt och uppskattar utrymme för egna initiativ! För att lyckas i rollen behöver du vara bra på att bygga långsiktiga relationer och ha förmåga att snabbt hitta rätt i struktur och prioriteringar, även i situationer då det inte finns etablerade arbetssätt att luta sig mot. Projektledarrollen innebär också en mängd olika kontaktytor både internt och externt, som i sin tur ställer krav på god kommunikation, förankring och ett nyfiket förhållningssätt.
Ditt ledarskap
Som ledare drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som har
universitets- eller högskoleutbildning med teknisk inriktning 180 hp alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig, aktuell erfarenhet av projektledning/projektstyrning inom industri, processanläggningar eller infrastruktur, med ansvar för verksamhets-, prognos- och kostnadsuppföljning
aktuell erfarenhet av arbete med större pumpanläggningar och VA-system
goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
körkort för personbil
Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet av att
bygga organisation, uppföljningsstruktur och arbetssätt från grunden t.ex. inom ramen för ett mer omfattande projekt eller förvaltningsverksamhet
kalkyl-, prognos- och kostnadsuppföljning kopplat till entreprenadverksamhet, som beställare eller entreprenör
arbeta med större ventilationssystem och/eller brandgasevakuering
hantera upphandlingar och entreprenader enligt allmänna bestämmelser (AB/ABT)
hantera entreprenader enligt ABFF
leda och organisera i offentlig verksamhet, där du exempelvis arbetat I enlighet med LOU
leda både interna och externa resurser i en bredd av projekt- eller verksamhetgrupper med gott resultat Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18:2026:122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Martina Venbrant 0101235590 Jobbnummer
9814983