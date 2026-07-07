Projektledare VA till Kristianstads Kommun
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2026-07-07
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Vill du kombinera teknik, projektledning och samhällsnytta? Kristianstads kommun söker en projektledare till VA-avdelningen där du får driva egna mindre projekt, delta i större projekt tillsammans med erfarna kollegor och utvecklas i ett engagerat och kunnigt team.
Exempel på arbetsuppgifter
I rollen får du arbeta med intressanta och samhällsviktiga projekt tillsammans med erfarna kollegor på VA-avdelningen. Du blir en del av en grupp med projektledare med olika erfarenhetsnivåer där samarbete, kunskapsdelning och stöd i vardagen är en naturlig del av arbetet.
Du kommer bland annat att:
Driva mindre ombyggnads- och reinvesteringsprojekt inom VA-verksamheten.
Delta i större investeringsprojekt som biträdande projektledare tillsammans med erfarna kollegor.
Arbeta med projekt inom bland annat ledningsnät, pumpstationer samt dag-, spill- och dricksvattenanläggningar.
Samverka med kollegor, konsulter, entreprenörer och andra intressenter.
Vara involverad i flera parallella projekt med fokus på bland annat ledningsförnyelse och annan VA-infrastruktur.
Ditt arbete bidrar direkt till att säkerställa en hållbar vatten- och avloppsförsörjning för kommunens invånare.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Du som söker har en teknisk eftergymnasial utbildning, gärna inom VA-teknik, samhällsbyggnad, väg och vatten, maskin- eller byggteknik. YH-utbildning inom relevant område är också intressant.
Vi söker dig som:
Har arbetat något eller några år i en teknisk roll, exempelvis som projektledare, projektingenjör, entreprenadingenjör eller underhållsingenjör.
Har byggt upp din erfarenhet inom VA, processindustri, maskininstallation eller annan teknisk verksamhet.
Har kännedom om VA-området och förståelse för de frågeställningar som är kopplade till VA-verksamhet.
Har en övergripande förståelse för AB, ABT, ABK och AMA.
Har goda kunskaper i Office-paketet, särskilt Excel och Word.
Har B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av projektsystem, exempelvis Antura.
För att lyckas i rollen är du
Öppen och samarbetsinriktad.
Positiv och bra på att skapa förtroende.
Noggrann och strukturerad.
Ansvarstagande och engagerad.
Flexibel och prestigelös.
Kommunikativ och bra på att bygga relationer.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om arbetsplatsen
Kristianstads kommun har drygt 7 000 medarbetare som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Här hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
Vill du jobba med samhällsinfrastruktur på riktigt? Då har du chansen nu. En av VA-avdelningens projektledare har valt att anta nya utmaningar och Kristianstads kommun söker därför en ny kollega till projektenheten.
VA-avdelning är en del av Tekniska förvaltningen som består av Anläggning, Fastighetsteknik, Staben och VA-avdelningen. VA-avdelningen är i sin tur uppdelad i tre enheter; Produktion, Ledningsnät och Projekt. På enheten för projekt är man 8 medarbetare, som tillsammans bildar en stark grupp inom investeringar och projekt. Du kommer till en grupp som jobbar nära varandra i komplexa projekt, där varje idé tas tillvara och där samarbete värdesätts högt.
På VA-avdelningen arbetar man utifrån att det är en självklarhet i att vi tillsammans jobbar mot uppsatta mål med en omsorg av varandra och med en nyfikenhet på framtidens behov och lösningar.Så ansöker du
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
På grund av sommar- och semestertider kan rekryteringsprocessen komma att ta något längre tid än vanligt. Vi går igenom ansökningar löpande och återkopplar så snart vi har möjlighet.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Kajsa Eliasson via email Kajsa.eliasson@jurek.se
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8001968-2090566". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Västra Storgatan 12 (visa karta
)
291 29 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9995771