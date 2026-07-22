Projektledare VA till Botkyrka kommun
Botkyrka kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen / Maskiningenjörsjobb / Botkyrka Visa alla maskiningenjörsjobb i Botkyrka
2026-07-22
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för Botkyrka kommuns samhällsfastigheter och den allmänna VA-anläggningen. Vi utvecklar och förvaltar kommunens fastigheter samt planerar och genomför investeringar i både nya och befintliga fastigheter och VA-anläggningar för att möta kommunens långsiktiga behov. Förvaltningen ansvarar även för fastighetsdrift, markservice, lokalvård, transport- och fordonsservice. Med cirka 300 medarbetare arbetar vi för hållbara lösningar och en väl fungerande samhällsservice.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en projektledare inom VA som vill leda samhällsviktiga projekt och bidra till en hållbar utveckling i Botkyrka kommun. I den här rollen ansvarar du för att planera, leda och genomföra VA-projekt genom hela projektprocessen, från utredning och projektering till färdig anläggning och överlämning till drift och förvaltning.
Du leder komplexa och samhällsviktiga VA-projekt som bidrar till en hållbar utveckling och en långsiktigt säker vatten- och avloppsförsörjning för Botkyrkas invånare. Du arbetar i nära samverkan med kollegor, konsulter, entreprenörer, myndigheter och andra aktörer. Rollen innebär också att du bidrar med VA-kompetens i kommunens detaljplaneprocesser samt mark och exploateringsprojekt för att säkerställa framtida lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
planera, leda och följa upp VA-projekt från utredning till färdigställande
ansvara för projektens tidplan, budget och kvalitet
leda projektering samt upphandling av konsulter och entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)
samordna och följa upp projektets olika aktörer genom hela genomförandet
ansvara för projektdokumentation, arbetsmiljöfrågor och riskhantering
ta fram beslutsunderlag och tjänsteutlåtanden till politiska nämnder.
Du driver projekt genom hela projektprocessen och har ett helhetsansvar för projektens genomförande, från utredning och projektering till färdig anläggning och överlämning. Rollen ger dig stor möjlighet att påverka hur framtidens VA-lösningar utvecklas och genomförs i Botkyrka kommun.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av projektverksamheten som består av cirka 20 medarbetare med kompetens inom fastighet- och VA-projekt. Tillsammans ansvarar ni för kommunens investeringsprojekt med en årlig projektbudget på cirka 1,1 miljarder kronor. Här arbetar du nära kollegor med olika specialistkompetenser och samverkar med både interna och externa aktörer för att driva projekt framåt.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med samhällsviktiga projekt som bidrar till Botkyrkas långsiktiga utveckling.
Vi erbjuder en modern och flexibel arbetsmiljö med möjlighet till hybridarbete, kontinuerlig kompetensutveckling och friskvårdsförmåner. Vi värdesätter samarbete, kunskapsutbyte och ett gott arbetsklimat där vi utvecklas tillsammans.
Du som söker till oss
Du har högskole- eller civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, väg- och vatten, miljöteknik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av att självständigt leda komplexa VA- eller anläggningsprojekt genom hela projektprocessen, från utredning och projektering till upphandling, genomförande och överlämning till drift och förvaltning, med ansvar för tid, ekonomi och kvalitet.
Övriga krav
Erfarenhet av att genomföra eller medverka i upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF).
Erfarenhet av att tillämpa entreprenadjuridik och standardavtalen AB, ABT och ABK i projekt.
Erfarenhet av att ta fram eller granska systemhandlingar och bygghandlingar.
Erfarenhet av ekonomistyrning och uppföljning av projektbudget.
Erfarenhet av att samordna arbetet mellan konsulter, entreprenörer, myndigheter och andra aktörer inom projekt
Erfarenhet av att arbeta i Microsoft 365, exempelvis Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint och SharePoint.
B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av projektledning inom offentlig verksamhet.
Erfarenhet av mark- och exploateringsprojekt.
Erfarenhet av AMA Anläggning.
Som projektledare ansvarar du för att driva flera komplexa VA-projekt genom hela projektprocessen – från utredning och projektering till färdig anläggning. För att lyckas i rollen behöver du kunna planera, prioritera och skapa struktur i ditt arbete samtidigt som du driver projekten framåt med fokus på kvalitet, tidplan och ekonomi.
Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med kollegor, konsulter, entreprenörer, myndigheter och andra aktörer. Därför är det viktigt att du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer och trivs med att samarbeta för att hitta lösningar och skapa framdrift i projekten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Hans Stahles väg 13 (visa karta
)
147 41 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Botkyrka kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Waleed Elamin waleed.elamin@botkyrka.se 0722337810 Jobbnummer
10009608