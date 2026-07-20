Projektledare underhåll landanläggningar (vikariat)
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2026-07-20
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Som medarbetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Sjöfarten i Sverige står inför stora förändringar. På Trafikverket Färjerederiet genomgår vi en förändringsprocess mot elektrifiering, klimatanpassning, automatisering och digitalisering som kommer att påverka våra 70 färjor, 750 medarbetare och våra 22 miljoner passagerare. Trafikverket Färjerederiet vill vara i framkant och driva utvecklingen mot mer hållbara och smarta lösningar.
Enligt vår långsiktiga plan, Vision 45, arbetar Trafikverket Färjerederiet med att uppnå koldioxidneutral färjedrift till 2045. Vi jobbar med elektrifiering av färjorna och Vision 45 öppnar även upp för att använda smarta digitala lösningar för att nå klimatmålen. För att uppnå målen behöver vi nu anställa en rederiingenjör till ett vikariat på vår teknik- och miljöavdelning. Tjänsten är placerad på Trafikverkets regionkontor i Stockholm/Solna.
Som rederiingenjör/projektledare kommer du att ingå i teknik- och miljöavdelningen som för nuvarande består av 16 medarbetare, en underhållschef och en teknik- och miljöchef. Avdelningen har en central roll inom Trafikverket Färjerederiet och utgör ett stöd samtidigt som den driver på fortsatt utveckling. I samverkan med operativ drift, distrikt och varv svarar avdelningen för att resultatenheten har effektivt stöd inom teknikområdet.
Några av de arbetsuppgifter du kommer att ha är:
vara kontaktperson och tekniskt stöd mot ett antal färjeleder (ca 20 st) flertalet på västkusten
leda mindre projekt och upprätta specifikationer för underhållsarbeten på våra anläggningar
delta vid upphandlingar och ropa av på Trafikverkets ramavtal inför underhållsarbeten på färjelägen och vaktstugor
medverka i tekniklösnings- och garantifrågor
upprätthålla och följa upp arbetet i den databas som används för Trafikverkets anläggningar
beställa och följa upp utredningar som berör våra anläggningar
beställa och följa upp inspektioner av vaktstugor och färjelägen
vara delaktig i upprättandet av underhållsprogram för vaktstugor och färjelägen
hantera kontakter med berörda myndigheter och leverantörerKvalifikationer
Du behöver trivas i en roll med stort ansvar där du är flexibel, självgående och har god förmåga att samarbeta och bygga relationer med både kollegor, chefer och externa individer/grupper. Du är mål- och lösningsorienterad och drivs av utveckling och ständiga förbättringar. Du har hög integritet och ett etiskt och moraliskt förhållningssätt. Tjänsten ställer även stora krav på din förmåga att kommunicera.
Vi söker dig som
har högskoleingenjörsutbildning eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
har flerårig erfarenhet av projektledning inom bygg och anläggning
har flerårig yrkeserfarenhet inom bygg- och anläggningsbranschen
kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
har körkort för personbil.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av arbetet vid hamn- och kajanläggningar
Övrig information
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Vikariatet gäller i 12 månader med eventuell möjlighet till förlängning. Startdatum efter överenskommelse.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
På Trafikverkets färjerederi är du med och bidrar till att 22 miljoner personresor och 13 miljoner fordonstransporter varje år sker så effektivt, hållbart och säkert som möjligt. Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi med runt 70 vägfärjor som trafikerar över 40 färjeleder. När vattnet fryser i de norra delarna av vårt land ansvarar vi även för drift och underhåll av isvägar. Med en tillsvidareanställning på Färjerederiet följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering här.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "31:2026:043". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
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000 00 ORT ENLIGT ANNONSEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trafikverket - Färjerederiet Kontakt
Underhållschef
Thomas Mårtensson thomas.martensson@trafikverket.se 0101244354 Jobbnummer
10007046