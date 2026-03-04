Projektledare till Yrkesresan Äldre
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen / Administratörsjobb / Sandviken Visa alla administratörsjobb i Sandviken
2026-03-04
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen i Sandviken
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du leda en av de största nationella satsningarna på kompetensutveckling inom äldreomsorgen?
Är du en strukturerad projektledare som vill bidra till hög kvalitet för långsiktig kompetensförsörjning?
Då är det dig vi söker!
Omsorgsförvaltningen med cirka 1275 anställda ansvarar för insatser till äldre människor i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) samt till människor med funktionsnedsättning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt SoL. I ansvaret ingår även ansvar för hälso- och sjukvård.
Omsorgsförvaltningen omfattar verksamhetsområdena ordinärt boende, särskilt boende, HSL och korttidsvistelse samt LSS och socialpsykiatri. Utöver detta finns också ett verksamhetsområde för ledningsstöd med bland annat funktioner för beslut om insatser till medborgare, utveckling, IT-stöd, HR och personalförsörjning.
Om Yrkesresan Äldre
Yrkesresan är en nationell satsning som syftar till att stärka kompetens, arbetsglädje och yrkesstolthet. För målgruppen äldres omsorg innebär Yrkesresan att omsorgsförvaltningens medarbetare erbjuds en tydlig, genomtänkt och kvalitetssäkrad kompetensutveckling - från BAS-steg till fördjupning och spets.
I Sandvikens kommun startar Yrkesresan Äldre under 2026 när de första kurserna i BAS-steget lanseras. För detta söker vi nu en projektledare som får en central roll i att planera, driva och utveckla den lokala implementeringen.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Som projektledare för Yrkesresan Äldre har du i uppdrag att:
* leda och samordna kommunens lokala genomförande av Yrkesresan
* planera och följa upp utbildningsinsatser på BAS-, fördjupnings- och spetsnivå
* samordna lokala samtalsledare/utbildare
* säkerställa att chefer, arbetsledare och medarbetare får relevant information
* stödja verksamheterna i att organisera tid för utbildning, förberedelser och efterarbete
* samverka med regional projektledning och andra kommuner
* följa upp deltagande, kvalitet och effekter av utbildningsinsatser
* bidra till en kunskapsbaserad, likvärdig och hållbar kompetensutveckling inom äldreomsorgen
Detta uppdrag beräknas variera i omfattning mellan 50 % och 100% över tid. Detta medför att uppdraget som projektsamordnare kommer att kompletteras med andra administrativa eller utvecklande uppdrag.
Du driver arbetet i nära dialog med chefer, HR och regionala aktörer. Rollen kräver både strategisk blick och god förmåga att skapa struktur och hållbara arbetsprocesser.
Yrkesresan Äldre kommer att följas upp nationellt och regionalt. Lokalt ansvarar du för att säkerställa strukturer, uppföljning och samsyn i genomförandet. Arbetet sträcker sig initialt över perioden 2026-2028.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har erfarenhet av projektledning, gärna inom kommunal verksamhet
* har god kunskap om äldreomsorgens uppdrag och förutsättningar
* är strukturerad, kommunikativ och van vid att hålla ihop komplexa processer
* har förmåga att skapa engagemang och god samverkan i organisationen
* är van att arbeta självständigt och driva utveckling
* behärskar svenska språket både i tal och skrift
* Innehar körkort med behörighet B
* har relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
Meriterande är erfarenhet av kompetensutvecklingsprojekt eller arbete med lärplattformar/utbildningssamordning.
Vi erbjuder dig
* Ett utvecklingsinriktat uppdrag med påverkan på framtidens äldreomsorg
* Möjlighet att arbeta både strategiskt och nära verksamheten
* Samverkan med regionala nätverk inom Yrkesresan
* Stöd från ledning, HR och verksamhetschefer
* En arbetsmiljö där kvalitet, lärande och delaktighet står i centrum
Vill du vara med och forma framtidens äldreomsorg?
Varmt välkommen med din ansökan!
Tillsammans skapar vi en äldreomsorg där kompetens, kvalitet och yrkesstolthet står i centrum.
ÖVRIGT
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/91". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Arbetsplats
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Administrativ chef
Maria Lindkvist maria.lindkvist@sandviken.se 026-24 18 01 Jobbnummer
9775630