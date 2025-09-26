Projektledare till Wani energi
Vill du leda projekt inom fastighetsautomation hela vägen från start till mål, med frihet, ansvar och ett engagerat team vid din sida? På Wani Energi får du en roll där du kombinerar teknik, ledarskap och kundkontakt i spännande projekt. Här blir du en nyckelperson i ett väletablerat företag med familjär kultur, korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka din vardag!
OM TJÄNSTEN
Wani Energi är ett väletablerat företag med lång erfarenhet inom styr- och reglerteknik, med särskilt fokus på energi- och fastighetsautomation. Tack vare ökad efterfrågan från kunder söker de nu en projektledare inom el/automation som vill bli en viktig del av teamet.
I rollen får du ansvar för att leda automationsprojekt från start till mål - från anbudsfas till leverans, inom givna tidsramar och budget. Arbetsdagen är både varierad och dynamisk, där du ofta driver flera projekt parallellt och har goda möjligheter att växa i din yrkesroll.
På kontoret möts du av cirka 20 engagerade kollegor, ett välkomnande arbetsklimat och en stark laganda. Här blir du en del av en familjär företagskultur där människor trivs och stannar länge. Din närmaste chef är dessutom en av företagets delägare - vilket ger korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka.
Du erbjuds
• En roll med stor frihet under ansvar
• En arbetsplats med god stämning och högt i tak
• Tjänstebil
• Leda projekt inom fastighetsautomation, från planering till färdig leverans
• Planera, fördela och optimera resurser inom projekten för att säkerställa effektivt och kvalitativt arbete
• Följa upp projektbudgetar och vidta åtgärder för att säkerställa att projekten genomförs inom ekonomiska ramar
• Etablera och vårda långsiktiga kundrelationer genom att leverera hög kvalitet och skapa förtroende i varje projekt
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta som projektledare inom el eller automation
• Har erfarenhet av att leda projekt med ansvar för både ekonomi och personalplanering
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Innehar B-körkort
Som person är du trygg och stabil även i pressade situationer, med förmåga att behålla fokus och fatta genomtänkta beslut. Du arbetar strukturerat och organiserat, har ett starkt ansvarstagande och driver dina projekt framåt med målmedvetenhet. Du trivs i samarbete med andra, är lyhörd och bidrar till en god laganda, samtidigt som du har förmågan att planera, prioritera och hålla ordning även när tempot är högt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer om Wani energi i länken här. Varaktighet, arbetstid, etc.
