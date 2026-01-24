Projektledare Till Viasales!
Viasales AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-01-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viasales AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
VIASALES söker en strukturerad och engagerad projektledare! Är du en engagerad ledare som trivs med ett omväxlande arbete och är flexibel med att resa och vara borta hemifrån? Vill du leda våra säljprojekt och bidra till att ta vår fältavdelning till nästa nivå? Då är det dig vi söker!
Om rollen
Som Projektledare för fältavdelningen på Viasales ansvarar du för att leda och koordinera våra projekt på plats. Du kommer att ha en nyckelroll i att säkerställa att våra fältsäljares arbete är effektivt och håller hög kvalitet. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Planera, organisera och driva fältprojekt från start till mål.
Leda och motivera fältsäljarna för att uppnå och överträffa försäljningsmål.
Säkerställa att teamen har rätt förutsättningar för att lyckas, inklusive verktyg och information.
Hantera logistik och resor för fältprojekten.
Följa upp resultat och rapportera till ledningen, samt arbeta kontinuerligt med förbättringar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av projektledning, gärna inom försäljning eller liknande områden.
Har erfarenhet av försäljning inom telekombolag.
Är flexibel och bekväm med att vara borta hemifrån under veckorna.
Är en naturlig ledare som kan inspirera och bygga team.
Har goda organisatoriska färdigheter och förmåga att hantera flera projekt samtidigt.
Är lösningsorienterad, kommunikativ och trivs i en dynamisk miljö.
Erfarenhet av att leda team i fält eller på resande fot.
Vi erbjuder:
En central roll i ett företag som växer och satsar stort på sin fältavdelning.
Möjlighet att kombinera resande med att driva spännande projekt.
En inkluderande arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Redo för ett spännande äventyr? Ansök redan idag! Skicka ditt CV och en kort motivering till varför du är rätt person för rollen som Projektledare på vår fältavdelning.
För frågor, kontakta:
Emmy Zachrisson - emmy@viasales.com
- 076-872 31 42
Izabel Nilsson - izabel@viasales.com
- 073-566 00 53 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7109599-1806316". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viasales AB
(org.nr 556937-3045), https://jobb.viasales.com
116 29 (visa karta
)
116 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Viasales Jobbnummer
9702890