Projektledare till verksamheten barn och unga
Helsingborgs kommun / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2026-01-20
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vi behöver dig som har en särskild förmåga att möta och kommunicera med barn och unga med funktionsnedsättning och som vill vara med och förbättra hälsa och livskvalitet för dem.
Om arbetsplatsen
Barn och unga verksamheterna inom LSS ska starta upp ett tvåårigt, utfallsbaserat utvecklingsprojekt med målet att förbättra hälsan hos barn och unga inom LSS i Helsingborg. Detta projekt görs i samarbete med PART.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Barn och unga inom LSS har ofta sämre fysisk, psykisk och social hälsa än andra. Projektets syfte är att stärka deras möjligheter att delta i hälsofrämjande aktiviteter och skapa bättre, långsiktiga förutsättningar för god hälsa.
I rollen som projektledare är du en drivande och engagerande kraft i arbetet med att förbättra hälsan hos barn och unga inom LSS i Helsingborg. Ditt fokus ligger på att skapa engagemang, bygga relationer och omsätta idéer till praktisk verksamhet.
Du arbetar nära barn och unga med funktionsnedsättning, deras vårdnadshavare samt personal inom LSS och andra berörda verksamheter. En viktig del av rollen är att nå ut till målgruppen på ett inkluderande och tillgängligt sätt samt att bidra till ökad delaktighet. Kvalifikationer
För rollen behöver du vara stödpedagog eller ha annan relevant högskoleutbildning inom området.
Du har kunskap om hälsa och hälsofrämjande arbete, kan motivera andra och driva frågor och aktiviteter framåt. Vidare är du fantastisk på att skapa förtroende hos både personal och vårdnadshavare och är inspirerande genom att bidra med energi och idéer.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda projekt men det är inte ett krav. Du kommer att ha ett nära stöd i projektledning, struktur och uppföljning, vilket gör att du kan fokusera på innehåll, samverkan och genomförande.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Som person behöver du ha ett stort engagemang för målgruppen och ha pedagogiska färdigheter.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
För att vara rädda om varandras tid och förväntningar önskar vi att du anger löneanspråk och tillträdesdatum i din ansökan.
Löpande urval sker.
Sista dag att ansöka är 2026 02 08
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning som löper över två år.
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Verksamhetschef
Charlotte Sparrenius Engström charlotte.sparreniusengstrom@helsingborg.se 042 - 10 69 50 Jobbnummer
9694070