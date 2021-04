Projektledare till växande solcellsföretag - Sesol AB - Byggjobb i Örebro

Sesol AB / Byggjobb / Örebro2021-04-06Söker du en ny utmaning där du får arbeta som spindeln i nätet i ett snabbväxande företag? Vi söker nu en projektledare som gillar att koordinera och som gillar ordning och reda. Rollen som projektledare är viktig för att vi ska fortsätta att leverera de absolut bästa lösningarna till våra kunder!Om jobbetDå vi fortsätter att växa fort behöver vi en till projektledare som kan jobba både operativt och strategiskt. Du kommer få möjlighet att arbeta med ett härligt gäng och på ett företag i en expansiv fas. I din roll som projektledare har du en stöttande roll med chans att påverka dina ansvarsområden framåt.Som projektledare på Sesol kommer du främst att besöka kunder i deras hemmiljö, framför allt i ditt distrikt men även en del resande i övriga Sverige förekommer.Utöver det kommer du även att hjälpa till med:Processen för inköp av produkter och tjänster från våra leverantörer.Ta emot gods och hantera återrapportering från montörer vid behov.Hjälpa till med inkommande samtal.Stötta kundserviceprojekt.Tidsbokning och planering.Du kommer att bli en viktig del av vårt team och jobba mycket mot våra kunder. Det är därför viktigt att du är stabil och har stor passion att leverera hög kundnöjdhet både internt och externt.Vi är ett härligt team där alla hjälps åt där det behövs. Vi hoppas du vill vara en del av vårt team!Om digDu har:Erfarenhet av projektledningGod datorvanaGod förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelskaDet är meriterande om du har snickarbakgrundVem är du?Vi söker dig som är kreativ och trivs i en varierande roll. Du behöver ha en god problemlösningsförmåga och handlingskraft. Vidare är du självständig samtidigt som du trivs med att samarbeta med dina kollegor.Du vill alltid leverera service på hög nivå och du har en god förmåga att både skapa nya kontakter och stärka nuvarande relationer.Vi ser gärna att du är driven, noggrann och har ett stort intresse för att vara spindeln i nätet. Du välkomnas till ett sammansvetsat och prestigelöst team som arbetar mot gemensamma mål och är måna om att fira framgångar tillsammans.Stämmer detta in på dig? Då kan vi erbjuda dig en spännande tjänst i en omväxlande miljö med högt i tak. I din roll som projektledare får du möjlighet att påverka hela organisationens framfart.Om anställningenLön: Efter överenskommelsePlacering: ÖrebroTillträde: OmgåendeAnställningsvillkor: HeltidHar du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss på jobb@sesol.se OBS: Ansökan tas endast emot via vår hemsida.Välkommen in med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Provanställning 6 månader2021-04-06Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-23Sesol AB5672264