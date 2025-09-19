Projektledare till växande organisation i Jönköping
Snickarteamet Jönköping AB / Byggjobb / Jönköping Visa alla byggjobb i Jönköping
2025-09-19
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Snickarteamet Jönköping AB i Jönköping
Är du skicklig på att organisera ditt och andras arbete?
Är du intresserad av att leda andra i projekt stora som små?
Är du kvalitetsinriktad och noggrann med detaljer?
Vi söker nu en driven och erfaren projektledare som vill vara med och leda våra projekt in i framtiden. Du kommer att spela en central roll i vår verksamhet och ha ansvar för att våra projekt genomförs korrekt och kvalitativt.
Om Rollen
Vi söker dig med många års erfarenhet inom byggsektorn. Du ska ha jobbat som projektledare/arbetsledare tidigare och ha bra koll på både service och entreprenadverksamhet. Du har eget driv och en hög ambitionsnivå, du gillar att ta initiativ och frodas när teamet utvecklas.
Arbetet innebär bland annat följande arbetsuppgifter:
Leda och kalkylera projekt från start till slut.
Ansvara för KMA-arbete (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) på byggarbetsplatserna.
Personalansvar för byggarbetare och snickare som deltar i projekten.
Fungera som en viktig länk mellan Snickarteamet och våra beställare.
Krav för tjänsten
Mångårig erfarenhet som projektledare eller arbetsledare inom byggbranschen.
Grundläggande kunskaper i Word, Excel, Teams, OneDrive och Outlook.
Erfarenhet av Bluebeam och Wikells.
Bas-U och Bas-P utbildning.
Meriterande
Grundutbildning som snickare med godkänt yrkesbevis.
Erfarenhet av andra projektverktyg.
Praktisk information
Anställningsintervjuer sker löpande och vi ser gärna att du kan starta snarast.
Tjänsten är stationerad i Jönköping och vi ser gärna att du bor i regionen. Snickarteamet har projekt över stora delar av södra Sverige vilket betyder att tjänsten kan innebär en del resande. Förmånsbil ingår i tjänsten. Skulle övernattning på annan ort ske står Snickarteamet för boendekostnader.
Vanliga arbetstider mellan 07:00-16:00.
Friskvård på uppemot 2000kr erbjuds i tjänsten.
Om Snickarteamet
Snickarteamet är ett växande företag inom bygg- och konstruktionsbranschen, med fokus på service och entreprenad. Vi har vår bas i Jönköping men utför arbeten i stora delar av södra Sverige. Bolaget startades 2022 och har de senaste tre åren jobbat med allt från statliga bolag till privatpersoner. Vårt motto är: Ett riktigt teambygge! För endast med en stark grupp kan vi fortsätta utvecklas.
Stämmer det här in på dig? Tveka inte att höra av dig, skicka ditt CV och personliga brev till oss så återkommer vi snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: kontor@snickarteametjonkoping.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snickarteamet Jönköping AB
(org.nr 559368-9176)
Kindgrensgatan 15 (visa karta
)
554 74 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Oscar Lundsör kontor@snickarteametjonkoping.com 0723626979 Jobbnummer
9516468