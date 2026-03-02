Projektledare till utvecklingsavdelningen
2026-03-02
Utvecklingsavdelningen är nu på jakt efter ytterligare en fantastisk projektledare som vill vara med och driva vår digitalisering, verksamhetsutveckling, kvalitet och innovation till nya höjder!
Vi är ett kreativt och dynamiskt team som brinner för att göra skillnad.
Vi tror på att tänka utanför boxen, att vara innovativa och att hela tiden sträva efter att förbättra vår verksamhet. Här får du chansen att vara en del av ett team som inte bara pratar om förändring, utan faktiskt genomför den.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Som projektledare hos oss kommer du att leda och driva projekt samt stödja kollegor i olika sammanhang. Projekten varierar från mindre insatser på 100 timmar till stora satsningar med hundratals involverade personer.
Ditt ansvar omfattar allt från den initiala dialogen med beställaren till att säkerställa att alla avslutskriterier uppfylls. Förutom att leda projekt kommer du att bidra till utvecklingen och implementering av kommunens projektmodell (PPS) och bidra till att utveckla vårt nya projektkontor och den portfölj vi förvaltar. Som projektledare på utvecklingsavdelningen fokuserar du på projekt som ligger nära kommunens kärnverksamheter och arbetar tätt tillsammans med specialister och chefer. Exempel på projekt kan vara allt från införande av nya IT-stöd till projektledning av samhällsutvecklingsprojekt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning inom teknik eller motsvarande
- Har minst 5 års erfarenhet av projektledning inom relevant bransch.
- Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
- Är en kreativ tänkare med en förmåga att se helheten.
- Har en positiv attityd och en energi som smittar av sig.
- Är en lagspelare som värdesätter samarbete och tvärfunktionella team.
- Har ett stort hjärta för innovation och kvalitet.
- Körkort, behörighet B.
Meriterande
- Erfarenhet av PPS
- Erfarenhet av agila projektledningsmetoder
- Erfarenhet av att leda internationella (EU) projekt
- Certifieringar så som PMP eller IPMA
Bifoga CV och personligt brev med din ansökanhttp://inspiration.ornskoldsvik.se/
Kommunledningsförvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att leda, samordna, stödja och följa upp den samlade kommunala verksamheten.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/62". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Jens Danielsson, avdelningschef 0660-88203 Jobbnummer
9769882