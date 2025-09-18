Projektledare till Utbildningsenhet i Kristianstad
Gör skillnad. Varje dag.
I Region Skåne har vi påbörjat implementeringen av Region Skånes kompetens- och tjänstemodell, därför söker vi en projektledare som vill driva och leda implementeringen av Kompetens- och tjänstemodellen (KTM) vid Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK).
Utbildningsenheten har den förvaltningsövergripande organisationen för utbildningsuppdraget. Vi arbetar som stöd för verksamheterna inom förvaltningen gällande utbildningsfrågor för studerande och kompetensutveckling för medarbetare. Vår enhet deltar även i övergripande nätverk inom utbildningsfrågor både på regional och nationell nivå. Tillsammans med HR har utbildningsenheten även det övergripande ansvaret för introduktion av nya medarbetare.
Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) är nordöstra Skånes akutsjukhus. Här bedrivs kvalificerad akutsjukvård under dygnets alla timmar av kvalificerade och engagerade medarbetare. CSK har det stora sjukhusets resurser och det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Sjukhuset erbjuder invånarna i upptagningsområdet vård inom alla specialiteter. Här arbetar cirka 2 600 medarbetare.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Är du sjuksköterska och intresserad av utvecklingsfrågor? Då är du den vi söker när utbildningsenheten välkomnar en projektledare för Region Skånes kompetens- och tjänstemodell. KTM riktar sig till vårdnära yrkesprofessioner, som exempelvis sjuksköterskor och undersköterskor. Låter detta som ett spännande uppdrag för dig? Då har du möjligheten nu!
Tydliga utvecklingsvägar inom vårdyrken och möjlighet till kontinuerligt lärande är viktigt, därför satsar Region Skåne nu på kompetensmodeller. Syftet med modellerna är kontinuerlig kompetensutveckling som utgår från den kompetens som medarbetaren behöver för att utföra en god och säker vård. I rollen som projektledare är det du som leder och håller samman implementeringen av KTM. Du har ett tätt samarbete med enhetschefer, HR-strateg inom kompetensförsörjning och utbildningschefen. Som projektledare ansvarar du även för att sammankalla projektens referensgrupper.
Uppdraget som projektledare för Region Skånes kompetens- och tjänstemodell omfattar 100 procent tjänstgöring och arbetet utförs på dagtid, måndag till fredag. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av att driva förbättringsarbeten och/eller erfarenhet av projektledning. Om du har utbildning inom förbättringsarbete och/eller projektledning är det en fördel.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för förbättringsarbete och förmåga att driva ditt arbete framåt. Du arbetar strategiskt och kvalitetsinriktat samtidigt som du förmedlar budskap på ett tydligt och kommunikativt sätt. Din goda samarbetsförmåga gör att du lätt skapar nya kontakter och bidrar till en god samverkan såväl internt som externt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
