Projektledare till uppdrag inom cockpit, display & visualisering

Vill du arbeta i en nyckelroll inom utveckling och förvaltning av avancerade pilotträningssystem? Här får du möjlighet att driva projekt som kombinerar hårdvara och mjukvara i nära samarbete med kompetenta kollegor och andra sektioner.
Om uppdraget
Sektionen Cockpit, Display & Visualization är idag engagerad i ett 30-tal projekt och delprojekt, varav fyra leds direkt av sektionen. Som projektledare kommer du ha huvudansvar för dessa projekt och arbeta nära tre erfarna teamledare som stöttar i tekniska frågor.
Du kommer att:
Leda projektgrupper och styra arbetet enligt plan med rätt prioriteringar.
Ansvara för rapportering av framsteg och ekonomi till projektens intressenter.
Delta i resursplanering och prioritering tillsammans med linjechef för samtliga projekt inom sektionen.
Hantera och underhålla projektdokumentation i Antura.
Minst 7 års erfarenhet av projektledning.
Van att leda möten och kommunicera med olika intressenter.
Förmåga att snabbt sätta dig in i komplex information och identifiera det relevanta.
Säkerhetsklassning krävs för att kunna påbörja uppdraget.
Meriterande
Teknisk bakgrund (stöd från teamledare finns).
Erfarenhet av ekonomisystem eller bokföring.
Kunskap och erfarenhet av projektverktygen Antura och Jira.
Goda kunskaper i Excel och PowerPoint.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss.
För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
