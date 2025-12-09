Projektledare till Trafikenheten
2025-12-09
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
Som projektledare med inom samhällsbyggnads kommer du att tillhöra oss inom Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Tjänsten organiseras under Trafikenheten och du rapporterar till Trafikchef.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen består av 6 enheter, Trafik, Vatten- och avlopp, Kretslopp, Anläggning, Kost- och Lokalvård och Bygg- och miljöenheten. Tillsammans bygger vi ut och underhåller Öckerös infrastruktur.
Vi uppskattar dig som vågar anta utmaningen att testa något nytt!
Tjänsten som projektledare inom samhällsbyggnads innefattar i första hand projekt i tidig utbyggnadsfas medans projektledning i rena bygg- och infrastrukturprojekt i produktionsfas kommer förekomma. I dina arbetsuppgifter ingår att utreda förutsättningar för projekt, upphandla, ta fram underlag för politiska beslut kopplat till uppdraget, följa upp tidplaner och kostnadskalkyler samt samordna kompetenser och projektteam med fokus på kvalitet och god livsmiljö till kommunens invånare och besökare. Som projektledare har du också ett helhetsansvar utifrån budget och resursfördelning.Rollen har många kontaktytor och ansvarar för att driva projekt från tidiga skeden till genomförande. För rätt person är tjänsten intressant och utmanande, där du får stor möjlighet till yrkesmässig och personlig utveckling.Publiceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
För tjänsten krävs
• En relevant högskoleexamen eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Flerårig erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation, gärna med inriktning mot miljö- & samhällsbyggnad.
• Att du har erfarenhet av att leda projekt inom samhällsbyggnad.
• Erfarenhet av att jonglera flera ansvarsområden. Däribland ekonomi, kontakter med kunder och/eller leverantörer samt operativt arbete.
Det är meriterande om du har
• Kunskaper om politiska beslutsprocessen samt erfarenheter av projektledning av större projekt relevanta för verksamheten.
• Utbildning inom projektledning.
För att lyckas i rollen är du noggrann och ansvarstagande. Du har förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Då vi har ett nära samarbete med andra förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen är det viktigt att du är en god relationskapare och att du har en stor pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du har en förståelse för projekt såväl på ett övergripande plan som på detaljnivå. Vidare har du goda kunskaper kring risker och utmaningar i projekt.Vi värdesätter ett gott samarbete och lägger därmed stor vikt vid dina personliga egenskaper. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
