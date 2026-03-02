Projektledare till Thriving Northern Cities (TNC)
2026-03-02
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Sundsvalls kommun driver tillsammans med Luleå, Umeå, Örnsköldsvik och Östersunds kommuner Thriving Northern Cities (TNC) med ambitionen att tillsammans ta ett ledarskap för norra Sveriges utveckling, att skapa en attraktiv plats för en miljon invånare, en plats med klimatneutral hållbar stadsutveckling och hållbara, vackra och inkluderande livsmiljöer.
Sundsvalls kommun är projektägare och leder de två projekten Thriving Northern Mobility - TNC Mobilitet Thriving Northern Buildings - Klimatpositiva stadsdelar i norra Sverige från Europeiska regionala utvecklingsfonden under projektperioden 2024-2028.
Projektet Thriving Northern Buildings är ett strategiskt initiativ för att driva hållbart och cirkulärt byggande i norra Sveriges städer.
Projektet TNC Mobility tar ett systemperspektiv som inkluderar teknik, regelverk, aktörer, samarbeten, beteende och visioner. Med utgångspunkt i omställningen till klimatneutrala städer är målet att tillsammans ta steg för en omställning av mobilitetssystemet i städerna i norra Sverige.
Så här bidrar du i rollen som projektledare
Som projektledare är du lokaliserad i Sundsvall med placering på kommunstyrelsekontoret och kommer att leda de fem kommunernas gemensamma arbeten i de båda projekten. Arbetet behöver aktivt involvera aktörer på regional och storregional (de fyra norra regionerna) nivå i norra Sverige för att synkronisera insatser så att dubbelarbete undviks. För att få detta ekosystem att vara levande är du en central koordinerande och samordnade roll!
Det övergripande syftet för de deltagande kommunerna är ambitionen att tillsammans ta ett ledarskap för norra Sveriges utveckling, att skapa en attraktiv plats för en miljon invånare, en plats med klimatneutral hållbar stadsutveckling och hållbara, vackra och inkluderande livsmiljöer i fokus. Genom att positionera sig gemensamt skapas genomförandekraft för att möta de utmaningar norra Sverige står inför. Strategin ska realiseras genom att jobba tillsammans och med de aktörer som vill vara med.
Uppdraget innebär att leda två fyraårigt EU-finansierade projekt där projektledare ska samordna ett team med representanter från både offentlig sektor, akademi och det privata näringslivet inom de fem kommunerna.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
- ansvara för att säkerställa att projektet genomförs i enlighet med ansökan och projektdirektiv vilket betyder att koordinera delprojektledarna i de fem olika städerna
- vara sammankallande till möten under projekttiden
- ansvara för koordinerande kommunikation och resultatspridning samt den gemensamma kunskaps- och innovationsplattformen (med stöd av 50% kommunikatör)
- trendspaning och omvärldsbevakning inom berörda områden
Då projektet omfattar norra Sverige reser du några dagar i månaden för att träffa och arbeta tillsammans med samverkanspartners.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har en teoretisk/generalist akademisk utbildning alternativt motsvarande erfarenhet från arbetslivet som vi bedömer likvärdig.
För uppdraget krävs erfarenhet inom följande områden:
- Central nivå i kommun eller region helst kommunledning eller samhällsbyggnadsförvaltning
- Projektledning av större projekt med flera olika parter (organisationer) exempelvis flera ingående kommuner, statliga myndigheter och kommun.
- Leda och fördela arbete inom ett projektteam
- Planera, följa upp och skriftligen dokumentera processer och projektresultat inom EU projekt
- Vana att vara föredragande i olika sammanhang
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- Byggprojekt eller projekt inom byggsektorn
- Initiera och driva projekt inom mobilitet
- Budget och resultatuppföljningsansvar inom EU projekt
Tjänsten ställer krav på mycket goda kunskaper i svenska samt engelska i både tal och i skrift. Har du goda kunskaper i ytterligare språk är det meriterande.
Du har god digital mognad och är van att nyttja digitala redskap i arbetet. För den här tjänsten har vi krav på B-körkort.
Vi söker dig som tar ett tydligt ägarskap och självständigt driver komplexa projekt framåt inom givna ramar. Du arbetar mål- och resultatorienterat, säkerställer leverans enligt tid, budget och projektdirektiv och följer upp med struktur och noggrannhet. Rollen kräver en stark samarbetsförmåga och förmåga att skapa engagemang i en bred samverkansmiljö med kommuner, regioner, akademi och näringsliv. Med ett strategiskt helhetsperspektiv omsätter du långsiktiga ambitioner till konkreta prioriteringar och leder genom samordning, tydlighet och tillit mot gemensamma resultat.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet.
