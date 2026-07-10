Projektledare till Teknikavdelningen
Västerviks Bostads Aktiebolag / Byggjobb / Västervik Visa alla byggjobb i Västervik
2026-07-10
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Västerviks Bostads AB är ett kommunalägt aktiebolag som äger och förvaltar ca 3 449 lägenheter och drygt 316 lokaler och förvaltar kommunens verksamhetslokaler som skolor, äldreboenden och idrottsplatser. Vi arbetar med drift, underhåll, byggnation, ekonomi och marknadsfrågor. Vår affärsidé är att Västerviks Bostads AB ska på affärsmässiga grunder erbjuda tryggt, tillgängligt och attraktivt boende och lokaler och service med hög kvalitet, samt tillhandahålla bygg- och fastighetstjänster inom kommunkoncernen. Idag arbetar ca 150 personer hos oss. Vi strävar efter att vara en bra arbetsplats och en attraktiv arbetsgivare som erbjuder våra medarbetare möjlighet till utveckling, delaktighet, inflytande och livskvalité.
Var med och utveckla framtidens hållbara fastigheter
Vill du leda projekt som gör verklig skillnad för människor och samhälle? Nu söker vi en engagerad projektledare som vill vara med och utveckla våra fastigheter och skapa attraktiva, hållbara och trygga boendemiljöer för framtiden.
Hos oss får du en nyckelroll där du driver bygg- och utvecklingsprojekt från idé till färdig lösning. Tillsammans med engagerade kollegor, konsulter och entreprenörer får du möjlighet att påverka hur våra fastigheter utvecklas – både idag och för framtiden.Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning kan komma att tillämpas)
Placering: Västervik
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 31 augusti 2026
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för att planera, leda och genomföra bygg-, ombyggnads- och ROT-projekt inom vårt fastighetsbestånd. Du är Bostadsbolagets representant genom hela projektprocessen och ansvarar för att projekten genomförs enligt uppsatta mål avseende kvalitet, ekonomi, tid och hållbarhet.
Du arbetar nära kollegor på Teknikavdelningen och övriga delar av verksamheten samt samordnar externa projektörer, konsulter och entreprenörer.
I rollen kommer du bland annat att:
Leda bygg-, ombyggnads-, ROT- och underhållsprojekt från idé till färdig anläggning.
Ansvara för projektens budget, tidplan och kvalitet.
Planera, samordna och följa upp projekt tillsammans med interna och externa aktörer.
Medverka vid upphandlingar och uppföljning av entreprenader.
Säkerställa att projekt genomförs enligt gällande lagstiftning, myndighetskrav och arbetsmiljökrav.
Bidra till utvecklingen av hållbara, energieffektiva och långsiktiga fastighetslösningar.
Vem är du?
Vi söker dig som tycker om att ta ansvar, skapa struktur och driva projekt framåt tillsammans med andra. Du är trygg i en ledande roll och har lätt för att skapa goda relationer och ett positivt samarbetsklimat.
Du är lösningsorienterad, kommunikativ och har förmågan att fatta välgrundade beslut. Samtidigt har du ett genuint intresse för byggnation, teknik och utveckling.
För att trivas hos oss tror vi att du:
Har ett stort engagemang och driv.
Är strukturerad och har god planeringsförmåga.
Är tydlig i din kommunikation och har lätt för att samarbeta.
Trivs med att ta ansvar och fatta beslut.
Har ett kundorienterat arbetssätt och ett professionellt bemötande.
Vill bidra till en hållbar samhällsutveckling.Bakgrund
Vi söker dig som har utbildning inom bygg, teknik eller samhällsbyggnad, på gymnasial eller eftergymnasial nivå.
Du har några års erfarenhet från bygg- eller fastighetsbranschen, exempelvis som projektledare, arbetsledare, platschef, projektingenjör eller teknisk konsult.
Vi ser gärna att du har:
God kunskap om husbyggnation.
Kunskap om bygglagstiftning och entreprenadjuridik.
God datorvana och erfarenhet av Microsoft 365, framför allt Excel, PowerPoint och Word.
B-körkort (krav).
Det är meriterande om du har:
Högskoleingenjörsexamen inom bygg eller motsvarande eftergymnasial utbildning.
Erfarenhet av Autodesk-program.
Certifiering som kontrollansvarig enligt PBL.
BAS-P/BAS-U-utbildning.
Erfarenhet av hållbarhets- och energieffektiviseringsprojekt.
Därför ska du välja oss
Hos oss får du arbeta i en organisation där ditt arbete gör skillnad. Vi erbjuder en varierad och utvecklande tjänst med stort eget ansvar och möjlighet att påverka både projekt och verksamhet.
Hos oss får du:
En viktig roll i ett samhällsnyttigt bolag.
Möjlighet att påverka utvecklingen av framtidens bostäder och lokaler.
Kompetenta och engagerade kollegor.
Korta beslutsvägar och ett nära samarbete mellan avdelningarna.
Goda möjligheter till kompetensutveckling.
En arbetsplats där hållbarhet, kvalitet och långsiktighet är en naturlig del av verksamheten.
Urval
I vårt urval för att hitta rätt medarbetare kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, din lämplighet och ditt intresse för tjänsten. Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv. Vi är övertygade om att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till en starkare organisation och bättre resultat.Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Sista dag att ansöka är 31 augusti 2026.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Västerviks Bostads AB har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks Bostads Aktiebolag
(org.nr 556050-3095), https://www.bostadsbolaget.vastervik.se/om-oss/jobba-hos-oss/
Box 502 (visa karta
)
593 25 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bostad Västervik Kontakt
Teknikchef
Fredrik Johansson fredrik.k.johansson@vastervik.se +46103557243 Jobbnummer
9999208