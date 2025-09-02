Projektledare till Strukton Rail
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en driven och förtroendegivande person med förmåga att sälja in lösningar och säkerställa kvalitet? Strukton Rail är en dynamisk organisation inom tunnelbaneprojektet som söker dig som vill bidra till kvalité och utveckling!
OM TJÄNSTEN
Som projektledare agerar du som ansiktet utåt mot Strukton Rails kunder och är nyckelpersonen som tar fram och säljer in lösningar, samt tydliggör vikten av åtgärder. Du har ett övergripande produktionsansvar där du säkerställer att arbetsledare planerar och utför projekt, med ett starkt fokus på ekonomisk uppföljning och fakturering. Rollen innebär tät kontakt med trafikförvaltningens teknikförvaltare och frekvent deltagande i både interna och externa möten.
Du erbjuds
• En stimulerande roll med konkurrenskraftig lön
• En viktig roll på i en framtidssäkrad bransch
• Många olika kontaktytor externt och internt
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Rollen som projektledare innebär ett strategiskt och operativt ansvar för projekt inom banöverbyggnad, där du kombinerar affärsmannaskap med teknisk insikt och ekonomisk styrning. Du kommer att vara en central figur i att driva projekt från idé till färdigställande och säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet.
• Ansvara för budget- och tidsuppföljning samt kvalitetssäkring av projekt
• Föreslå och ta fram nödvändiga åtgärder i projekt
• Efterfölja entreprenadjuridiska lagar och föreskrifter
• Hantera kundkommunikation och agera som Strukton Rails ansikte utåt
• Hantera fakturering med fokus på ekonomi
VI SÖKER DIG SOM
• Goda kunskap inom entreprenadjuridik och avtalsrätt
• Erfarenhet av kundkontakt och kontrakthantering
• Erfarenhet av projektekonomi
• Avancerad förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i Excel och övriga Office-program
• Förmåga att vara en förtroendegivande person
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från järnvägsbranschen eller underhållsprojekt
• Erfarenhet inom mark- och anläggningsprojekt
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi söker en person som är tillitsfull, då förtroende är grunden för starka relationer - både internt i teamet och externt mot kunder och samarbetspartners. Du behöver vara målmedveten och kunna driva arbetet framåt med tydlig riktning och fokus på resultat. Ansvarstagande är avgörande, eftersom rollen kräver att du tar ägarskap för dina uppgifter och levererar med hög kvalitet.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114230". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9486617