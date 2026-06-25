Projektledare till Star-projektet
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2026-06-25
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Torsby i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid året runt, och du kan bo bra till en rimlig kostnad. Nära till naturen, men bara några timmars restid till Oslo och flygförbindelser med Stockholm-Arlanda.
Vi erbjuder bra barnomsorg och skola och har en gymnasieskola med idrottsinriktning som gett många svenska och internationella medaljer. Skidtunneln i Torsby sätter oss på kartan och är en unik anläggning i sitt slag.
Torsby kommun är en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som känner arbetsglädje, stolthet, balans i livet och tid för familjen. Vårt systematiska arbete med hälsa gör att vi hör till de friskaste kommunerna i Sverige
Läs mer om oss på www.torsby.se
eller ring oss så berättar vi mer.
Vill du vara med och utveckla framtidens landsbygd i gränsregionen mellan Sverige och Norge?
Torsby kommun söker nu en engagerad och drivande projektledare till det svensk-norska Interregprojektet STAR. Projektet genomförs i samarbete med Torsby kommun, Malung-Sälens kommun, Grue kommun och Åsnes kommun och syftar till att stärka kompetens, samverkan och utveckling i landsbygdsområdena.
Det här är en unik möjlighet för dig som vill göra skillnad och bidra till en hållbar utveckling i en spännande gränsregion.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för att leda och samordna projektet STAR tillsammans med projektets samarbetspartners i Sverige och Norge.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Planera, genomföra och följa upp projektets aktiviteter.
• Samordna projektets arbete tillsammans med projektledare och samarbetspartners i de deltagande kommunerna.
• Ansvara för projektets rapportering, dokumentation och redovisning.
• Bygga och utveckla nätverk med företag, organisationer och föreningar i området.
• Driva utvecklingsinsatser som stärker kompetens och tillväxt i landsbygden.
• Rollen innebär många kontaktytor och kräver att du trivs med att skapa relationer, samarbeta och driva processer framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av projektarbete, gärna inom EU-finansierade projekt.
• Är social, initiativrik och har ett stort intresse för utvecklingsfrågor.
• Har god förmåga att samarbeta och skapa engagemang hos olika aktörer.
• Har god kännedom om området kring Sysslebäck med omnejd, vilket är meriterande.
• Har goda kunskaper i svenska och norska.
• Innehar B-körkort.
• Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Snarast. Enligt överenskommelse, upphör: 2029-01-31 .
Arbetstid: Dagtid.
Placeringsort är i huvudsak Sysslebäck . Resor förekommer i tjänsten.
Vi kommer att ha intervjuer löpande under ansökningsperioden, så vänta inte med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS 2026/22". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsby Kommun
(org.nr 212000-1777)
685 80 Torsby (visa karta
)
685 80 TORSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Torsby kommun, Kommunstyrelsen Kontakt
Vision
Annlouise Brodén 0560-162 07 Jobbnummer
9978177