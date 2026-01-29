Projektledare Till Srhr-Projekt
Somaya Stödjour / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Somaya Stödjour i Stockholm
Somaya stödjour söker en erfaren projektledare till SRHR-projekt
Vill du arbeta i en verksamhet med särskild kompetens i att stödja våldsutsatta kvinnor och hbtqi-personer med utländsk bakgrund? På Somaya stödjour blir du en del av ett engagerat team som bidrar till att skapa ett tryggare och mer inkluderande samhälle. Publiceringsdatum2026-01-29Om företaget
Somaya stödjour är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som tillhör riksorganisationen Unizon. Vi har tillstånd från IVO och erbjuder skydd och stöd till kvinnor och hbtqi-personer som är utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck. Vi är en flerspråkig organisation med mer än 25 års erfarenhet av arbete med målgruppen. Vår vision är ett samhälle där jämställdhet, jämlikhet och delaktighet är en självklarhet.
Om uppdraget
Vi söker en engagerad och strukturerad projektledare som vill vara med och driva ett projekt med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) hos unga kvinnor och flickor. Som projektledare kommer du att ha det övergripande ansvaret för att planera, leda och följa upp verksamheten och bidra till att skapa trygga miljöer där målgruppen får möjlighet att mötas och utvecklas. Du kommer att arbeta målgruppsnära med ett meningsfullt och varierat uppdrag.
Projektet finansieras av Jämställdhetsmyndigheten och syftar till att stärka kvinnors och flickors organisering i områden med socioekonomiska utmaningar, främja deras deltagande i demokratiska processer samt möjliggöra att de bevakar sina rättigheter och driver sina frågor.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Projektplanering och genomförande: Utveckla och implementera en projektplan i nära samarbete med deltagarna, med fokus på individanpassade insatser för unga kvinnor och flickor. Du kommer att leda det dagliga arbetet, koordinera aktiviteter, säkerställa att verksamheten möter deltagarnas behov och löpande rapportera projektstatus och utveckling.
Samverkan och partnerskap: Bygga och vårda samarbeten med externa aktörer. Skapa samverkansavtal för att erbjuda ett målgruppsanpassat utbud av aktiviteter och stöd.
Uppföljning och utvärdering: Följa upp och analysera projektets utveckling genom kvantitativa och kvalitativa metoder samt driva kontinuerlig förbättring och utveckling baserat på lärdomar. Säkerställa att aktiviteter justeras utifrån deltagarnas feedback och behov och att projektets aktiviteter och kostnader genomförs inom ramen för fastställd verksamhetsbudget.
Kommunikation och marknadsföring: Arbeta nära en kommunikatör för att sprida information om projektets insatser och aktiviteter via sociala medier och andra kanaler. Du ansvarar för att nå ut till både slutmålgruppen och till yrkesverksamma som kan hänvisa till verksamheten.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående och strukturerad med god förmåga att snabbt sätta dig in i nya situationer. Du har förmåga att agera tryggt och professionellt även när förutsättningarna ändras. Du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i olika miljöer och sammanhang. Du har ett empatiskt förhållningssätt och ett genuint intresse för individer med särskilda sårbarhetsfaktorer. Du värdesätter nära, prestigelöst samarbete i en liten arbetsgrupp.
Kvalifikationer - krav
Vi söker dig som:
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Dokumenterad erfarenhet av projektledning, gärna inom socialt arbete eller barnrättsfrågor.
Har minst två års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn och unga vuxna.
Relevant utbildning med fokus på barn och unga alternativt socionomexamen.
Har god förmåga att etablera kontakt med människor
Har god samarbetsförmåga och vana att ta eget ansvar
Meriterande är:
Tidigare arbete med målgruppen
Tidigare uppdrag inom civilsamhället
Goda kunskaper i andra språk än svenska och engelska.
Kunskap om våld i nära relation och hedersrelaterat våld
B-körkort
Hos oss är mångfald en självklarhet och vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenhet och perspektiv. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Med hänsyn till uppdragets natur och målgrupp ser vi endast kvinnliga sökande till denna tjänst.
Anställningsvillkor:
Anställningsform: Visstidsanställning, 2 år
Omfattning: Heltid, 37,5 tim/vecka
Tillträde: Omgående
Placeringsort: Stockholm
Kollektivavtal: Fremia
Innan anställning kommer utdrag ur Polisens belastningsregister att begäras.
Ansökningsprocess
Känner du igen dig i beskrivningen? Välkommen med din ansökan!
Skicka ditt CV och personliga brev till ansokan@somaya.se
senast den 13 februari 2026. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till maria@somaya.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: ansokan@somaya.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Somaya Stödjour Jobbnummer
9712915