Projektledare till SM-veckan i Halmstad
Halmstads Kommun / Evenemangsjobb / Halmstad Visa alla evenemangsjobb i Halmstad
2025-12-12
Vill du leda ett av Sveriges största idrottsevenemang och samtidigt vara med och utveckla Halmstad som destination? Nu söker vi en erfaren projektledare som vill driva värdstadens arbete inför och under SM-veckan 2028.
Ett uppdrag där du blir navet mellan kommunala verksamheter, föreningsliv, näringsliv och rättighetsägaren. Här kombineras strategiskt utvecklingsarbete med praktisk projektledning i ett sammanhang där samarbete, struktur och relationsbyggande är avgörande. Om du trivs med att driva komplexa projekt framåt, hitta lösningar även när utmaningar uppstår och skapa engagemang genom ett prestigelöst och lyhört ledarskap, då är det här rollen för dig.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som projektledare för SM-veckan, placerad på Destination Halmstad inom avdelningen Destinationsutveckling, driver du värdstadens arbete från planering till genomförande. Rollen är koncernövergripande och innebär omfattande samverkan med olika interna verksamheter inom Halmstads kommun samt externa aktörer som RF-SISU Halland, föreningslivet, specialidrottsförbund och det lokala näringslivet. Du är också kommunens kontaktperson gentemot rättighetsägaren och den centrala projektorganisationen, och ingår i deras styr- och projektgrupper.
I din vardag kombinerar du ett strukturerat arbetssätt med en kommunikativ och relationsskapande förmåga. Du leder och formar den lokala projektorganisationen, bygger ett starkt team och skapar en kultur där alla känner sig delaktiga. Arbetet spänner över breda ansvarsområden, allt från att samordna tillståndsprocesser, säkerhetsfrågor, infrastruktur och volontärarbete till att hantera avtal, budget och administrativa delar. Du driver också arbetet med lokal marknadsföring och kommunikation i nära dialog med relevanta funktioner.
Vi söker dig som trivs i en miljö där nya frågor kan uppstå snabbt och där du med lyhördhet, prestigelöshet och med ett lösningsorienterat förhållningssätt hittar vägar framåt. Din förståelse för kommunala processer och föreningslivets verksamheter gör att du kan navigera i komplexa samarbeten och skapa långsiktigt hållbara relationer.
I rollen leder du projektet för att säkerställa tillgängliga och väl genomförda SM-tävlingar i Halmstad. Tillsammans med samarbetspartners skapar du aktiviteter som engagerar både deltagare och invånare och bidrar till en härlig SM-vecka. Genom ditt arbete stärks Halmstad som en levande och attraktiv evenemangs destination.Kvalifikationer
Formella krav
Du som söker har:
- Relevant utbildning inom projektledning och/eller mångårig erfarenhet av att leda nationella och internationella evenemang.
- Erfarenhet av att arbeta inom eller tillsammans med kommunala organisationer och god kännedom om offentlig verksamhet.
- God kunskap om föreningsliv och specialidrottsförbund.
- Körkort (B).
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
- Goda kunskaper i Office-paketet.
- Erfarenhet av att arbeta i CRM-system.
Meriterande:
- Erfarenhet av destinationsutvecklingsarbete.
- Ledarskapsutbildning
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en trygg och inspirerande arbetsmiljö där du ingår i ett engagerat team som tillsammans genomför ett av Sveriges största idrottsevenemang. Du får möjlighet att påverka och utveckla SM-veckan i nära samarbete med kollegor och partners som delar din passion för idrott och upplevelser. Vi erbjuder en prestigelös och inkluderande arbetsplats där samarbete och gemensamma mål står i centrum och där ditt ledarskap gör verklig skillnad för deltagare, föreningar och publik.
Övrig informationOm företaget
Destination Halmstad AB är ett helägt kommunalt bolag med Halmstads Rådhus AB som moderbolag. Bolaget har som uppgift att aktivt verka för utvecklingen av Halmstad som besöks-, mötes-, och evenemangsstad. Destination Halmstad består av avdelningarna Marknad, Destinationsutveckling och Halmstads Teater samt funktionen Verksamhetsstöd.
Erfarenheten av nationella och internationella evenemang av olika storlek är mycket stor. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/200". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Destination Halmstad AB Kontakt
Camilla Axelsson camilla.axelsson@halmstad.se +46729743359 Jobbnummer
9640680