Projektledare till Sigma
A Hub AB / Kemiingenjörsjobb / Stockholm Visa alla kemiingenjörsjobb i Stockholm
2026-06-26
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Vill du vara med och bidra till att förbättra människors liv och hälsa genom tekniska projekt som gör verklig skillnad?
Sigma Industry Smart söker nu en projektledare till sitt team i Stockholm, en roll för dig som vill ta nästa steg inom Life Science och driva spännande utvecklingsprojekt från start till mål.
Om rollen
Som projektledare hos Sigma Industry Smart får du en central roll i att driva projekt kopplade till produktion, processutveckling och ny utrustning inom Life Science-sektorn. Du leder arbetet från planering och uppstart till genomförande och uppföljning – med fokus på kvalitet, tid och resultat.
I rollen ingår bland annat att:
Planera, leda och följa upp projekt inom process- och produktionsmiljö
Koordinera interna och externa resurser samt säkerställa att projektmålen uppnås
Arbeta med förändringsledning och driva förbättringsarbete
Ansvara för implementering av ny utrustning och uppskalning av processer
Identifiera risker, följa upp leveranser och säkerställa dokumentation enligt gällande kvalitetskrav
Detta är en roll för dig som trivs i gränslandet mellan teknik, människor och struktur – och som motiveras av att skapa ordning, effektivitet och resultat i komplexa miljöer.
Vi söker dig som
Har en civil- eller högskoleingenjörsexamen inom exempelvis bioteknik, kemi, maskinteknik, produktion eller liknande
2-5 års erfarenhet som projektledare
Svenska och engelska i tal och skrift
Goda kunskaper inom GMP
Personliga egenskaper
Du är strukturerad, lösningsorienterad och har en naturlig förmåga att engagera andra. Som projektledare trivs du med att ta ansvar, skapa tydlighet och driva projekt framåt på ett metodiskt sätt. Du värdesätter samarbete och ser styrkan i ett lag där kunskap delas och framgångar byggs tillsammans.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Konsultuppdrag via A-hub i 9 månader, med möjlighet till förlängning eller överrekrytering till Sigma Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7977241-2072926". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Gävlegatan 16 (visa karta
)
113 30 STOCKHOLM Arbetsplats
A-hub Jobbnummer
9980792