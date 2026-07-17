Projektledare till Sefast
Bravura Sverige AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-07-17
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Vill du driva byggprojekt där du får kombinera tekniskt kunnande med kundrelationer och affärsmannaskap? Hos Sefast blir du en del av ett entreprenöriellt konsultbolag där du får stort mandat, varierande projekt och möjlighet att vara med och utveckla ett växande konsultbolag.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Sefast.Om företaget
Sefast är ett byggkonsultbolag som erbjuder tjänster inom projektledning, byggledning, projekteringsledning, besiktning och underhållsplanering. Kunderna består av allt från stora fastighetsägare och bostadsbolag till bostadsrättsföreningar och offentliga verksamheter.
Bolaget är ägarlett med korta beslutsvägar och en tydlig ambition att fortsätta växa. Företagskulturen präglas av engagemang, prestigelöshet och samarbete. Här kombineras höga ambitioner med en stark gemenskap där medarbetarna tar stort ansvar, stöttar varandra och utvecklas tillsammans.
Stockholmskontoret består idag av ett engagerat team med projektledare och besiktningsmän. Som projektledare blir du en viktig del av den fortsatta satsningen där du får möjlighet att påverka både verksamheten och hur teamet utvecklas framåt.
Sefast erbjuder dig
Flexibla arbetstider
Sex veckors semester
5 000 kr i friskvårdsbidrag
Kompetensutveckling utifrån din roll och dina mål
Kollektivavtal (Innovationsföretagen/Almega)
Möjlighet till förmånsbil och hemarbete två dagar i veckan efter provanställning
Ett ägarlett bolag med korta beslutsvägar, nära ledarskap och en stark teamkänslaDina arbetsuppgifter
Som projektledare hos Sefast ansvarar du för att driva byggprojekt från tidiga utredningar till färdig leverans. Du företräder beställaren genom hela processen och ansvarar för att projekten genomförs med kvalitet, inom tidplan och budget. Projekten är varierande och omfattar främst ombyggnads- och underhållsprojekt i bostäder och kommersiella fastigheter, där du leder arbetet från tidiga skeden till färdig leverans.
Utöver projektledningen har du en viktig roll i att utveckla kundrelationer. Du arbetar nära kunderna, fångar upp nya behov och bidrar till att utveckla affären genom att identifiera nya behov och skapa långsiktiga kundrelationer. Rollen passar dig som trivs med att kombinera projektledning med ett affärsmässigt och konsultativt arbetssätt.
I rollen kommer du bland annat att:
Driva byggprojekt genom samtliga projektfaser – från förstudie och projektering till upphandling, byggledning och avslut
Ansvara för flera parallella projekt med fokus på kvalitet, tid och ekonomi
Samordna entreprenörer, konsulter och övriga aktörer genom projektets olika skeden
Bygga långsiktiga kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter hos befintliga kunder
Bidra till utvecklingen av arbetssätt och verksamheten tillsammans med dina kollegor
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Eftergymnasial utbildning inom bygg, exempelvis byggingenjör eller motsvarande
Minst fem års erfarenhet från en tjänstemannaroll inom bygg, exempelvis som projektledare, byggledare eller projekteringsledare
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort
Vi ser det även som meriterande om du har:
Erfarenhet som byggkonsult eller på beställarsidan
Vana att utveckla affärer och skapa långsiktiga kundrelationer
Erfarenhet av mark- och anläggningsprojekt
För att lyckas i rollen är du en affärsmässig och relationsskapande person som trivs med att ta ansvar och skapa förtroende hos kunder. Du har ett prestigelöst förhållningssätt, är strukturerad i ditt arbete och har förmågan att driva flera projekt parallellt utan att tumma på kvalitet eller leverans. Du uppskattar att arbeta i ett mindre bolag där du får stort ansvar, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7954075-2105134". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
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117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
10005345