Projektledare till Säkerhetsbolaget FST
2025-10-27
Vi är ett ledande säkerhetsföretag som levererar helhetslösningar inom teknisk säkerhet - inbrottslarm, brandlarm, passersystem och CCTV. Våra kunder finns inom både privat och offentlig sektor, och vi är stolta över att skapa trygga miljöer där människor kan leva och arbeta säkert. Vi söker nu en driven och engagerad projektledare till FST med placering i Bålsta.
Om rollen Som projektledare hos oss får du en nyckelroll i att leda och samordna säkerhetsprojekt från start till mål. Du ansvarar för hela processen - från planering och projektering till genomförande, leverans och uppföljning. Du blir spindeln i nätet som säkerställer att våra projekt levereras i tid, inom budget och med högsta kvalitet. Dina arbetsuppgifter
Planera, leda och följa upp projekt inom inbrottslarm, brandlarm, passersystem och CCTV.
Vara kundens kontaktperson under projektets gång och säkerställa en god dialog.
Leda och samordna tekniker, underentreprenörer och leverantörer.
Upprätta tidplaner, resurssättning och ekonomisk uppföljning.
Säkerställa att projekten följer gällande lagar, standarder och interna rutiner. Profil
Erfarenhet av projektledning inom teknisk säkerhet, el eller närliggande område.
Goda kunskaper inom inbrottslarm, brandlarm, passersystem och CCTV.
God datorkunskap, goda kunskaper inom Microsoft 365.
Strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad.
Förmåga att leda team och bygga långsiktiga kundrelationer.
B-körkort krävs.
Vi erbjuder
En utvecklande roll i ett expansivt företag.
Möjlighet att arbeta med moderna och innovativa säkerhetslösningar.
Kompetenta och engagerade kollegor.
Goda utvecklingsmöjligheter och vidareutbildning.
Kollektivavtal, förmåner och en trygg anställning.
Om oss
Säkerhetsbolaget FST strävar efter att ge våra kunder en trygg upplevelse hela vägen från installation till service och underhåll. Vi specialiserar oss på högkvalitativa säkerhetslösningar till företag, kommuner och myndigheter. Vår affärsstrategi bygger på nära och proaktiva säkerhetsarbeten där vi erbjuder en hög tillgänglighet med snabba åtgärder och återkoppling. Vi utgår från våra avdelningar i Stockholm, Uppsala samt Dalarna och utför arbete i hela Mellansverige. Vi är en del av Sparc Group som är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.
Vi är en nytänkande organisation med högt tekniskt kunnande och stark kundservice. Hos oss får du möjlighet att utvecklas på en arbetsplats med fokus på arbetsglädje och gemenskap.
