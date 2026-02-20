Projektledare till Ragn-Sells
2026-02-20
Är du en kommunikativ person som trivs i en roll med många kontaktytor? Har du dessutom ett intresse för miljöfrågor? Se då hit!
Om Ragn-Sells
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. De är en del av Ragn-Sellskoncernen och finns även i Norge, Danmark och Estland. Ragn-Sells erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Ragn-Sells vill vara ett levande bevis på att omsorg om jorden och affärer går hand i hand. Det är deras vision och den har sina rötter ända från tiden då företaget startade. Deras vision stödjer deras syn på och behovet av att samhället ställer om till en cirkulär ekonomi.
Just nu behöver Ragn-Sells utöka sin personalstyrka med en Projektledare! Som Projektledare kommer du ha daglig kontakt med beställarna för att säkerställa leverans samt för att fånga upp och projektleda framtida uppdrag som finns hos Ragns-Sells kunder. Du ansvarar också för nödvändiga dokument i samband med frakt samt provtagning och analys av avfall. Vidare ansvarar du för planering och uppföljning samt arbetar aktivt med vidareutveckling och förbättringar hos kund.
I arbetet kommer du samverka med Ragn-Sells sälj, arbetsledare, transportledare samt operatörer/miljöarbetare. En stor del av arbetstiden läggs hos kunden där du bland annat deltar i olika typer av projektmöten. Du är även delaktighet i kundens planering och behjälplig i deras förbättringsarbete.
Dina arbetsuppgifter och ansvarområden kommer bland annat bestå utav:
Planering, ledning och uppföljning av verksamhet inom eget ansvarsområde
Aktivt arbeta med vidareutveckling av arbetsrutiner inom ditt ansvarsområde
Driva ett eller flera projekt
Aktivt delta i förhandlingar kring upphandling av externa resurser eller säkerställande av interna resurser avseende tjänster och produkter för projektets genomförande
På projektbasis följa upp och styra resurser såsom produktionsanläggning, fordon, maskiner och utrustning från de produktionsenheter som är del av leveransen
Samordningsansvarig för entreprenaden
Ledning av fel- och ändringshantering inom projektet
Budget- och kostnadsansvar för projektet
Har projektansvar för personal
Anställningsform
Detta är ett konsultuppdrag på heltid vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som konsult hos Ragn-Sells. Tjänsten kommer inledas med en gedigen introduktion och utbildningar så du får alla verktyg för att lyckas i din roll. Tjänsten planerar att starta omgående.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har en teknisk och/eller ekonomisk utbildning
Erfarenhet av arbete inom drift, produktion och kundkontakt
Besitter goda kunskaper i Office-paketet
Talar och skriver flytande på svenska och engelska
Har intresse för miljöfrågor
Har B-körkort
Meriterande är:
Erfarenhet av projektledning och/eller verksamhetsutveckling
Erfarenhet av försäljning/kundkontakt
Kunskap om eller erfarenhet från transport- och/eller återvinningsbranschen
Som person ser vi att du har en god förmåga att se helheten och att finna nya lösningar. Du är en jordnära och presitelös person som trivs i en roll med många kontaktytor. Du har lätt för att anpassa din kommunikation till mottagaren och samarbeta med andra. Du gillar att äga ansvaret för dina egna arbetsuppgifter och kommer gärna med egna intiativ. Vidare har du ett strukturerat och metodiskt arbetssätt, likväl som du hanterar förändringar på ett flexibelt sätt.
Passar ovan på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
