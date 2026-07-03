Projektledare till Projektenheten
Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad / Byggjobb / Lerum Visa alla byggjobb i Lerum
2026-07-03
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Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle utnämnde Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Lerum är alltså en Superkommun!
Projektenheten på Sektor samhällsbyggnad har som uppdrag att genomföra bygg- och anläggningsprojekt samt ansvara för lokala trafikföreskrifter, tillståndshantering och remisser inom trafikfrågor. Enheten består av 16 medarbetare som är projektledare, trafikingenjörer och administratör.
Hos oss får du en arbetsplats med god stämning och delaktighet i att driva verksamheten framåt.
Vi söker nu förstärkning med ytterligare projektledare till enheten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att se till att projekten, som du är projektledare för, på bästa sätt uppfyller Lerums kommuns behov inom angivna ramar för tid, ekonomi och kvalitet i enlighet med lagar, regler och styrande dokument samt fattade beslut.
Som projektledare arbetar du enligt Lerums kommuns projektmodell och tillhörande processer och rapporterar kontinuerligt till projektägare och portfölj samt styrgrupp vid behov.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på projektets karaktär, men omfattar bland annat att planera, projektera och genomföra projekt genom att:
• Agera beställare och ombud
• Avropa konsulter enligt gällande ramavtal
• Genomföra utredningar och förstudier
• Ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör
• Söka nödvändiga tillstånd
• Upprätta och revidera projektplan, budget och tidplan
• Styra projekt mot uppsatta mål avseende tid, ekonomi och kvalitet
• Informera om projekten internt
• Delta vid olika möten både interna och externa
• Projektadministration (Antura, Platina, Proceedo)
• Slutredovisa, avsluta och överlämna till beställare och mottagare
I rollen som projektledare behöver du hålla dig uppdaterad inom området genom omvärldsbevakning för att kunna föreslå utvecklingsmöjligheter inom de olika verksamhetsområdena.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen som högskoleingenjör eller civilingenjör inom bygg- och anläggning och flerårig dokumenterad arbetslivserfarenhet inom bygg- och anläggning som projektledare, platschef eller projekteringsledare.
Du ska ha giltigt B-körkort och har dokumenterade goda kunskaper inom entreprenadjuridik.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom offentlig förvaltning samt har goda kunskaper inom LOU, BAS-U och BAS-P.
Som person söker vi dig som är noggrann, lyhörd, flexibel, ansvarstagande och har ett strukturerat arbetssätt. Du är resultat- och kvalitetsmedveten och har ett helhetsperspektiv i ditt uppdrag. Du trivs med att arbete både självständigt och i nära samarbete med andra inom dina projekt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Enhetschef Anna-Karin Holmgren är tillgänglig för frågor vecka 29 och vecka 33
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram.
Lerums kommun omfattas av Huvudöverenskommelsen HÖK https://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok.8204.html
och kollektivavtal Allmänna bestämmelser AB https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning och den individuella lönen påverkas såväl av befattningens svårighetsgrad som din kompetens och erfarenhet.
I enlighet med lönetransparensdirektivet har vi tillgängliggjort lönestatistik på vår hemsida och du kan hitta information om vårt kollektivavtal, våra personalförmåner samt tillämpligt lönespann för aktuell befattning här: https://lerum.se/jobb-och-foretagande/jobba-hos-oss/din-lon-och-dina-formaner
Varken arbetsgivare eller arbetssökande är bunden av denna information. Informationen tjänar endast som en upplysning för dig som arbetssökande.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335404". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad Kontakt
AkademikerAlliansen
Jonas Udén jonas.udehn@lerum.se 0724680718 Jobbnummer
9990503