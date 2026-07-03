Projektledare till pilotprojekt: Trygghetsvärdar
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2026-07-03
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Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
I Kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde ingår Klostret i Ystad, Ystads konstmuseum, Ystads bibliotek, Ungdomens Hus, Kulturskolan, Ystad Arena Bad och hallar, Nybrostrandsbadet, och idrottsanläggningar samt en nära kontakt med föreningslivet. Här jobbar cirka 100 medarbetare för att skapa goda förutsättningar för en stimulerande och aktiv fritid och ett givande, berikande kulturliv för Ystads invånare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa ett tryggare Ystad? Nu söker Kultur- och fritidsförvaltningen i Ystads kommun en projektledare som ska leda och driva vårt nya pilotprojekt Trygghetsvärdar som sträcker sig till 2028-08-31.
Projekt: Trygghetsvärdarna är ett komplement till kommunens övriga trygghetsskapande arbete. Genom ökad närvaro i det offentliga rummet, särskilt under helger och sena kvällar, ska de bidra till ökad trygghet och trivsel för invånare och besökare samt skapa fler möjligheter till dialog och relationer mellan kommunen och dem som bor i och besöker Ystad. Som projektledare leder du arbetet operativt och driver projektet framåt utifrån projektplanen.
I rollen rapporterar du till BRÅ:s styrgrupp, som är projektägare, och du ingår i lokala BRÅ:s arbetsgrupp där du bidrar med information, underlag och dialog om trygghetsarbetet.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
• Starta upp och etablera projektet utifrån projektdirektiv och projektplan.
• Leda projektet och ansvara för dess struktur, planering, samordning och kommunikation.
• Arbetsleda trygghetsvärdarna och vara arbetsmiljöansvarig för dem.
• Arbeta operativt tillsammans med trygghetsvärdarna i det uppsökande och relationsskapande arbetet, främst i det offentliga rummet och i anslutning till planerade evenemang.
• Engagera föreningar för att förstärka vuxennärvaron i kommunen vid lov och evenemang.
• Planera, följa upp och rapportera projektets resultat till styrgruppen samt säkerställa att projektets mål nås.
Vi erbjuder en utvecklande och meningsfull roll där du får möjlighet att forma ett nytt arbetssätt och göra verklig skillnad för tryggheten i Ystad, tillsammans med engagerade kollegor och samverkansparter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, tydlig och relationsskapande och som har lätt för att möta människor i olika situationer och miljöer. Du arbetar självständigt och strukturerat, är lyhörd och prestigelös och har förmåga att skapa förtroende hos såväl ungdomar och invånare som samverkansparter. Du har ett gott omdöme, behåller lugnet i situationer som kan vara utmanande och ser helheten i ett brett trygghetsarbete.
Tjänsten bygger på praktisk erfarenhet i kombination med förmåga att leda och driva arbete. Vi ser därför inte en högskoleutbildning som ett krav, utan lägger störst vikt vid din erfarenhet och personliga lämplighet.
För att vara kvalificerad till tjänsten ser vi att du har:
• Erfarenhet av trygghetsskapande, uppsökande och/eller relationsskapande arbete, till exempel fält-, ungdoms- eller fritidsarbete och/eller arbete inom trygghet och säkerhet.
• Erfarenhet av att leda, samordna och följa upp projekt eller processer.
• Erfarenhet av att leda och fördela arbete (arbetsledning).
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• B-körkort.
Meriterande är:
• Eftergymnasial eller akademisk utbildning inom exempelvis samhällsvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete, offentlig förvaltning eller annat relevant område.
• Erfarenhet från politiskt styrd och/eller kommunal organisation.
• Kunskap om lokalt brottsförebyggande arbete och samverkan.
• Erfarenhet av evenemang samt säkerhets- och trygghetsplanering.
• God lokalkännedom och gärna ett etablerat nätverk i Ystad.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-01 Projektanställning med sista anställningsdag 2028-08-31.
Arbetstid: Schema. Tjänstgöringen är förlagd även till kvällar och helger utifrån verksamhetens behov, lägesbild och planerade evenemang.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333870". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad Kommun
(org.nr 212000-1181)
271 80 YSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ystads kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef kultur och fritid
Lolita Persson lolita.persson@ystad.se 0411-577375 Jobbnummer
9990498