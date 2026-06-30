Projektledare till Ortic
Lundin & Boström Hr AB / Civilingenjörsjobb / Borlänge Visa alla civilingenjörsjobb i Borlänge
2026-06-30
, Falun
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lundin & Boström Hr AB i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Sedan 1984 har Ortic AB producerat maskiner för rullformning.
I dagsläget är vi en maskinleverantör som kan leverera kompletta produktionslinjer där behovet är att öka produktivitet samt effektivitet med våra rullformningslösningar som bas. Utöver kompletta maskiner levererar vi allt inom området såsom, service, ombyggnader, reservdelar och utveckling av nya formningsverktyg.
Vårt huvudkontor finns på Rågåkers industriområde i Borlänge och våra kunder finns huvudsakligen i Norden och Baltikum. Vi är 27 anställda och ser oss som den ledande och naturliga samarbetspartnern när det gäller Rullformning i Norden.
Teknisk Projektledare till Ortic AB – För dig som vill leda teknikprojekt från idé till färdig lösning!
Vill du arbeta i en framgångsrik organisation med hög teknikhöjd, engagerade kollegor och stor variation i projekten? Då är detta din nästa utmaning!
Ortic AB fortsätter att växa och vi söker nu ytterligare en Teknisk Projektledare som vill vara med och driva våra spännande projekt från start till mål. Vi är specialister på rullformning och levererar skräddarsydda tillverkningslinjer till kunder inom flera olika branscher – alltid med kvalitet, precision och kundnytta i fokus.
Om rollen
Som Teknisk Projektledare hos oss har du en nyckelroll i att planera, leda och följa upp projekt från order till driftsatt anläggning. Projekten varierar i storlek och komplexitet, vilket ger en stimulerande vardag med många kontaktytor. Du ansvarar för att koordinera inköp, montage, dokumentation och ser till att varje leverans sker enligt överenskommelse – på tid, inom budget och med hög kvalitet.
Du arbetar självständigt med dina projekt men alltid nära ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra och delar med oss av vår kompetens. Tillsammans skapar vi kundanpassade lösningar som gör skillnad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Driva tekniska projekt från order till driftsättning
• Planering och uppföljning av inköp, montage och dokumentation
• Säkerställa att projektmål, tidplan och budget hålls
• Koordinering med kunder, leverantörer och interna resurser
• Bidra till kontinuerlig utveckling av våra arbetssättPubliceringsdatum2026-06-30Profil
Vi söker dig som är ingenjör inom mekanik, maskinteknik eller liknande område. Alternativt har du gedigen erfarenhet från tekniska projekt i kombination med relevant utbildning. Du har flera års erfarenhet av att självständigt driva projekt direkt mot kund och är van vid att hålla ihop både teknik, tidplan och ekonomi.
Du är tekniskt intresserad, har ett praktiskt handlag och trivs i en miljö där du får ta eget ansvar och fatta beslut.
Din personlighet
För att lyckas i rollen ser vi att du är nyfiken, lösningsorienterad och strukturerad. Du trivs med att arbeta i team, men är också självgående och tar ansvar för att driva saker framåt. Du gillar utmaningar, är kvalitetsmedveten och ser alltid kundens behov i första rummet. Hos oss är samarbete, prestigelöshet och arbetsglädje en självklarhet – vi söker därför dig som vill bidra till en positiv och öppen företagskultur.
Varför Ortic?
Ortic AB är ett stabilt och innovativt företag med stark framtidstro. Hos oss får du vara en del av ett kompetent team där vi tillsammans skapar skräddarsydda lösningar åt våra kunder. Vi erbjuder stor variation i arbetet, möjligheter till utveckling och ett trevligt arbetsklimat där vi har kul på jobbet.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar Ortic AB med Lundin & Boström och du ansöker via www.lundinbostrom.se
Sök senast 2026-08-11. Sök gärna omgående då vi hanterar ansökningarna löpande. www.ortic.se
Har du frågor? Kontakta rekryteringskonsult Peter Boström på telefon 073-826 71 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7989284-2077610". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundin & Boström HR AB
(org.nr 556835-0002), https://lundinbostrom.teamtailor.com
Målaregatan 10 (visa karta
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784 33 BORLÄNGE Arbetsplats
Lundin Boström Jobbnummer
9985091