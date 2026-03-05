Projektledare till Omexom i Göteborg
2026-03-05
Omexom är en organisation präglad av säkerhet, hållbarhet och innovation. Vi bygger, driftar och underhåller kritisk infrastruktur inom eldistribution, energilagring, reservkraft, e-mobility, järnvägssystem och belysning.
Mitt i den pågående energiomställningen har Omexom en stark och etablerad orderstock som driver vår tillväxt framåt. Vi behöver bli fler!
Nu förstärker vi vår avdelning Omexom South Solutions i Göteborg med en Projektledare.
Omexom South Solutions levererar totalentreprenader för om- eller nybyggnad av transformatorstationer i spänningsområdet 12-400 kV. Enheten arbetar främst med inomhusstationer upp till 145 kV.
OM ROLLEN
Du kommer att ansvara för flera projekt av varierande komplexitet och storlek. Du ansvarar för hela projektets genomförande, från beställning till avslut, och ser till att projekten hålls inom budget och tidsramar. Som Projektledare är du den primära kontakten mellan kunden och de andra inblandade parterna. Till ditt stöd har du ett kompetent team bestående av konstruktörer, montörer, underentreprenörer samt intern controller och andra stödfunktioner.
Du ansvarar för:
De ekonomiska resultaten, med löpande uppföljning och fakturering.
Projektens tekniska framdrift och optimal planering.
Efterlevnad av hälso-, säkerhets-, kvalitets- och miljöregler.
Kommunikation med team, kund och underleverantörer.
Anbudsarbete tillsammans med chef och projektteam.
Riskhantering
Resor med övernattning förekommer vid behov i tjänsten. Som Projektledare rapporter du till Affärsenhetschefen.
DIN PROFIL
Du har arbetat några år som Projektledare eller Chef inom El, Bygg eller Mark och Anläggning. Vidare har du en relevant teknisk högskoleutbildning eller motsvarande. Du har kunskap inom entreprenadsjuridik, behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift samt innehar körkort B.
Erfarenhet av att arbeta med anbud och att leda projekt för stationer med spänningsnivåer upp till minst 145 kV är meriterande.
VI ERBJUDER
På Omexom är våra medarbetare vår största tillgång. Här får du möjlighet att utvecklas, påverka och vara delaktig i beslut som formar vår verksamhet.
Som kollektivavtalsansluten arbetsgivare erbjuder vi dessutom ett konkurrenskraftigt förmånspaket med bland annat friskvårdsbidrag, tjänstepension (ITP), arbetstidsförkortning och sjukvårdsförsäkring.
ANSÖKAN
Vi ser fram emot din ansökan senast 2026-04-01.
Vänta inte med att skicka in din ansökan då urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vi tar inte emot ansökningarna via mail med hänsyn till GDPR.
OM OMEXOM
Omexom erbjuder tjänster genom hela värdekedjan inom energidistribution och arbetar för att säkerställa ett välfungerande och hållbart samhälle. Idag finns Omexom i 39 länder, till största del i Europa, men även i länder som Nya Zeeland, USA, Mocambique och i Brasilien. I Sverige har vi kontor från Umeå till Malmö. Total omsättning för Omexom globalt är över 57 miljarder SEK.
Omexom är ett varumärke inom VINCI Energies som är en del av VINCI, en stor global koncern med över 285 000 medarbetare världen över. VINCI Energies är verksamma inom industri-, infrastruktur-, och ict-segmenten. I Sverige är VINCI Energies representerat av varumärkena Omexom, Axians, Building Solutions och Actemium.www.omexom.se
