Projektledare till NPI2 i Landskrona
2025-10-30
PROJEKTLEDARE TILL NPI2 I LANDSKRONA
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och leda ett stort och spännande ventilationsprojekt i Landskrona? Hos NPI2 får du en nyckelroll i ett omfattande industribyggprojekt där du ansvarar för projektets alla delar - från planering och samordning till uppföljning och leverans.
Vi är ett engagerat team med lång erfarenhet från ventilationsbranschen och praktisk kompetens från både projektering och montage. Här får du möjlighet att driva projekt med stort ansvar, påverka resultatet direkt och utvecklas i din yrkesroll. Om du vill arbeta i ett företag där kvalitet, erfarenhet och samarbete står i centrum - då är NPI2 rätt plats för dig.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Som projektledare får du ett helhetsansvar för ventilationsinstallationerna i våra byggprojekt. Det innebär att du leder och samordnar arbetet på plats, representerar NPI2 på byggmöten och säkerställer att tidsplaner och kvalitetskrav följs. Rollen innebär även administrativa delar såsom att arbeta i Dalux och Office-paketet, föra protokoll samt hantera rapportering och verifieringar. Exempel på arbetsuppgifter: Leda och samordna ventilationsprojekt i byggsektorn.
Företräda NPI2 vid byggmöten och andra forum.
Hantera dokumentation, rapportering och kvalitetskontroller.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet från ventilationsbranschen, gärna med bakgrund som montör, och som nu vill utvecklas i en projektledande roll. Du är strukturerad och lösningsorienterad, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika aktörer. För rollen krävs datavana, körkort och goda kunskaper i engelska, då många möten sker på engelska. Vidare tror vi att du har: Erfarenhet från ventilationsbranschen, gärna som tidigare montör.
God datavana (Office, Dalux) samt B-körkort.
God social förmåga och kommunikativa färdigheter på svenska och engelska.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där du får möjlighet att påverka och utvecklas i takt med våra projekt. Vi erbjuder en varierad vardag med ansvar, frihet och en chans att bidra i en bransch som ständigt växer.
OM TJÄNSTEN Tjänsten som Projektledare är en direktrekrytering där du blir anställd av NPI2. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor hänvisar vi till ansvarig rekryterare Rebecca Moberg, +46 10-206 53 71.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NPI2 AB Kontakt
Rebecca Moberg rebecca.moberg@eterni.se Jobbnummer
9582481