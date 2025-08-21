Projektledare till Nordec Construction
2025-08-21
Nordec söker en erfaren projektledare till kontoret i Piteå - Vill du leda stora och komplexa stombyggnadsbyggprojekt inom stål- och prefab som redan nu har en stor samhällspåverkan?
Här erbjuds du en internationell miljö med projekt över landsgränser, samtidigt som företaget är tillräckligt litet för att erbjuda korta beslutsvägar, öppenhet och en kultur som uppmuntrar innovation och kontinuerlig förbättring.Publiceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Nordec Construction AB, som är ett Svenskt dotterbolag till Finska Nordec Oy. Om företaget
Nordec är ett nordiskt bolag med över 40 års erfarenhet av att leverera stål- och prefabkonstruktioner till några av Europas mest krävande byggprojekt. Deras verksamhet är fokuserad på projektering, tillverkning och montering av kompletta stomlösningar - inklusive väggar och tak - för industri- och kommersiella fastigheter, hallar samt även broar för gång- väg och järnvägstrafik.
De erbjuder helhetslösningar som omfattar hela värdekedjan - från teknisk konstruktion och projektledning till produktion, logistik och installation. Genom att ta ett övergripande ansvar skapar Nordec trygghet, kvalitet och effektivitet för sina kunder.
Nordec har cirka 650 medarbetare och är verksamt i sex länder: Finland, Sverige, Norge, Litauen, Tjeckien och Polen. De driver fyra specialiserade produktionsenheter, vilket säkerställer både hög produktkvalitet och effektiva tillverkningsprocesser.
Nordec bildades 2020 genom sammanslagningen av Normek Oy och Ruukki Building Systems Oy. Med kombinerad kompetens och lång erfarenhet är de en stark aktör inom ingenjörskonst, konstruktion och hållbara stålbyggnadslösningar. Deras mål är att leverera tekniskt och ekonomiskt optimerade lösningar och samtidigt bygga långsiktiga kundrelationer genom engagemang, flexibilitet och god service. Dina arbetsuppgifter
Som projektledare hos Nordec har du ett övergripande ansvar i projekten från order till kundöverlämning. Du leder och fördelar arbetet i projektteam bestående av interna och inhyrda resurser. I ditt ansvarsområde ingår kontraktsförhandlingar, projektplanering och samordning. Du upprättar, följer upp och har ansvar för tidsplan, ekonomi och HSEQ (hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet). Du samordnar också dokumentation och entreprenadens överlämning till kund.
Flervåningsprojekten och broprojekten har fokus mot etablerade kunder inom byggsektorn, medan hall- och industriprojekten ofta är kopplade till den gröna industriella omställningen, där Nordec bygger framtiden tillsammans med ledande aktörer. Arbetet sker i en internationell miljö med projekt över landsgränser, samtidigt som företaget är tillräckligt litet för att erbjuda korta beslutsvägar, öppenhet och en kultur som uppmuntrar innovation och kontinuerlig förbättring. Medarbetarna får en unik inblick i alla kärnområden i verksamheten och blir en viktig del av leveransen av säkra, klimatsmarta och kostnadseffektiva industriprojekt inom stålbyggnadsbranschen.
Teamet
Du blir en del av ett engagerat och erfaret team med bred kompetens inom industribyggnation. Projektteamet består av projektingenjörer, koordinatorer, tekniska specialister och administrativ support som tillsammans bidrar till att skapa effektiva och framgångsrika projekt.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Övergripande projektplanering och samordning
Daglig ledning av projektteam
Upprättande och uppföljning av projektmål inom tid, ekonomi och HSEQ
Hantering av avvikelser och ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten), inklusive förhandling
Samordning mellan beställare, platsorganisation och leverantörer
Delta i strategiska beslut om organisationsplan och projektupplägg
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Högskoleutbildning inom bygg- eller ingenjörsområdet
Erfarenhet industribyggnation och stora projekt
Minst 5 års erfarenhet av projektledning med ansvar för tidsplan och ekonomi
Vana vid digitala verktyg och projektstyrning
Svenska och Engelska i tal och skrift, finska är meriterande
Innehar giltigt B-körkort
Vi söker en engagerad och strukturerad ledare som vågar ta ansvar och fatta trygga beslut även under tidspress. Du är en tydlig och inspirerande kommunikatör som motiverar teamet och skapar en positiv arbetsmiljö där kvalitet och säkerhet alltid står i fokus. Rollen kräver att du är flexibel och lösningsfokuserad, eftersom du ofta behöver hantera komplexa situationer och samordna olika delar av projektet. Med ett starkt affärsdriv och förmåga att se helheten blir du en viktig drivkraft i Nordecs fortsatta utveckling och framgång.
Övrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse Plats: Norrbotten (Piteå och norröver - med fokus på Luleå och Boden) Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller kring din ansökan är du välkommen att kontakta vår support genom att maila till info@bravura.se
eller ringa till nummer 010-171 47 10 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdatum är 2025-09-15.
