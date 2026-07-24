Projektledare till Nord-Lock
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Östersund Visa alla maskiningenjörsjobb i Östersund
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Vill du leda tekniska utvecklings- och investeringsprojekt i en internationell industrimiljö där innovation, kvalitet och långsiktig utveckling står i fokus? Här får du en central roll med stort ansvar och möjlighet att påverka framtidens produktion tillsammans med engagerade kollegor. Varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Nord-Lock är en global industrikoncern med verksamhet i flera länder världen över. Företaget är marknadsledande inom lösningar för säkra skruvförband och levererar produkter till kunder inom bland annat energi, infrastruktur, tillverkande industri och transportsektorn. I Mattmar finns en av koncernens viktiga produktions- och utvecklingsenheter, där innovation, kvalitet och teknisk expertis står i fokus.
Som projektledare blir du en del av den tekniska organisationen där du ansvarar för att driva utvecklings- och investeringsprojekt från idé till genomförande. Du leder tvärfunktionella projektteam bestående av ingenjörer, specialister, inköpare och andra nyckelfunktioner, med ansvar för projektens tidplan, ekonomi, resurser och resultat.
Du anställs som konsult hos Academic Work och arbetar på uppdrag av Nord-Lock. Uppdraget är långsiktigt och för rätt person finns goda möjligheter till fortsatt utveckling inom företaget.
Du erbjuds
En långsiktig möjlighet hos ett internationellt och teknikdrivet industriföretag som satsar för framtiden
Möjlighet att leda tekniska utvecklings- och investeringsprojekt från idé till färdig leverans
En roll där du får vara med och påverka framtidens produktion och tekniska utvecklingDina arbetsuppgifter
I rollen som projektledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp tekniska projekt inom Nord-Locks verksamhet. Du säkerställer att projekten genomförs enligt uppsatta mål och fungerar som en sammanhållande länk mellan projektets olika intressenter.
Du kommer bland annat att:
Leda projekt från förstudie och planering till implementering och överlämning
Koordinera och leda tvärfunktionella projektteam
Ansvara för projektens tidplan, budget, resurser och rapportering
Säkerställa att projekt levereras enligt uppsatta mål för kvalitet, tid och kostnad
Hantera kontakten med leverantörer och andra externa samarbetspartners
Följa upp projektens framdrift och kommunicera status till berörda intressenter
Bidra till utveckling och förbättring av projektmetoder och arbetssätt
Vi söker dig som
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller annat relevant tekniskt område
Har några års erfarenhet av projektledning
Har erfarenhet av att ansvara för projektbudget, ekonomisk uppföljning och rapportering
Har god förmåga att planera, prioritera och driva arbete framåt mot uppsatta mål
Har goda kunskaper i svenska och engelska, då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från tillverkande industri
Erfarenhet av att leda investerings- eller utvecklingsprojekt
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SMS1FU". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Sjögatan 23 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10011199