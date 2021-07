Projektledare till Medicinsk teknik Skåne - Region Skåne, Digitalisering IT och MT - Datajobb i Lund

Region Skåne, Digitalisering IT och MT / Datajobb / Lund2021-07-07Gör skillnad. Varje dag.Digitalisering IT och Medicinsk teknik (IT/MT) är Region Skånes nya förvaltning och består sedan årsskiftet av en sammanslagning av avdelningen för digitalisering och IT samt av verksamhetsområdet medicinsk teknik (MT). Syftet med den nya förvaltningen är att bättre kunna tillvarata möjligheterna inom den eskalerande utvecklingen inom digitaliseringsområdet, samt samla resurserna i samband med införandet av Skånes Digitala Vårdsystem (SDV). Förvaltningens uppdrag blir att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö genom att bland annat utveckla och införa nya e-hälsotjänster parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår även förvaltning och support av befintliga och kommande system. Det medicintekniska (MT) verksamhetsområdet i förvaltningen arbetar med service, underhåll, inköp och egentillverkning av medicinteknisk utrustning. Den nya förvaltningen kommer innehålla drygt 300 medarbetare och finnas representerad på samtliga sjukhusområden i Skåne.2021-07-07Vi erbjuder ett spännande arbete inom Region Skåne där du främst arbetar med att driva och samordna projekt inom det medicintekniska området med fokus på upphandlingar. Du kommer ha ett nära samarbete med medicintekniska ingenjörer/medicintekniker, vårdens kärnverksamheter samt övriga intressenter som exempelvis inköpsfunktionen, IT, Regionfastigheter samt externa leverantörer.I dina arbetsuppgifter ingår även:Att medverka i grupperingar för planering och prioritering av inköp.Att vägleda kunder så att regelverk följs i samband med direktupphandlingar.Uppföljning av avtal.Projektstöd vid införande av ny medicinteknisk utrustning, medicintekniska informationssystem, integrationer, provuppställningar och upprättande av kravspecifikationer.Innehållet i tjänsten kan komma att förändras för att på bästa sätt kunna möta våra kunders behov och krav.Tjänsterna avser tre tillsvidareanställningar med placering i Lund, Malmö respektive Kristianstad eller Helsingborg. Din placering bestäms i dialog med rekryterande chef.Observera att denna annons finns publicerad under flera olika orter som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.Vi söker dig som har en teknisk högskole- eller universitetsutbildning, gärna med medicinteknisk inriktning, alternativt dig med annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och lämplig för tjänsten. Därtill har du goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt erfarenhet av arbete med offentliga upphandlingar och projektledning.För att trivas i rollen bör du kunna arbeta självständigt, vara drivande och samtidigt ha förmåga att samarbeta såväl inom avdelningen som med våra kunder och leverantörer. Som person är du utåtriktad och tydlig i din kommunikation både verbalt och i skrift. Vidare är du noggrann, ansvarsfull och kan hantera situationer när arbetstempot stundtals är högt.Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!ÖVRIGTRegion Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.Förvaltningen Digitalisering IT och MT ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Förvaltningens uppdrag är att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår förvaltning och support av befintliga och kommande system. Medicinsk teknik (MT) arbetar även med service, underhåll, inköp och egentillverkning av medicinteknisk utrustning.Förvaltningen ansvarar också för de grundläggande vårdinformationssystemen och driver utvecklingen av framtidens vårdinformation. Vi är cirka 350 medarbetare i förvaltningen och finns vid samtliga sjukhusområden i Skåne med huvudsäte i Lund.På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.Tillbemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonserVaraktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-10Region Skåne, Digitalisering IT och MT5851645