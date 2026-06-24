Projektledare till Mark- och exploateringskontoret, Luleå kommun
Luleå kommun, Kommunstyrelseförvaltningen / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-06-24
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Vill du arbeta nära samhällsbyggandet och ha en aktiv roll i utvecklingen av framtidens Luleå? Vi söker en projektledare som vill bli en del av vårt Mark- och exploateringskontor.
Om arbetsplatsen
Vad roligt att du är intresserad av att arbeta med oss på Mark- och exploateringskontoret!
Luleå växer. Blickarna vänds norrut och stora saker är på gång i vår kommun. Nu ökar vi takten och söker dig som vill ha en nyckelroll i arbetet med att förverkliga byggandet av framtidens Luleå. På Kommunstyrelseförvaltningen blir du en del av ett sammanhang som värnar om hållbarhet och tar ansvar för helheten. Du kommer få ett stort ansvar med goda möjligheter att påverka och se resultat på nära håll. Vi planerar för 100 000 Luleåbor år 2040. För oss innebär det att vi är med och skapar attraktiva och hållbara miljöer med dagens och framtidens Luleåbor i fokus. Hos oss pågår samhälsutvecklingsprojekt geografiskt i hela kommunen och i olika skalor. Exempel på projekt som våra projektledare ansvarar för:
exploatering av mark för att möjliggöra industrins gröna omställning
omvandling och utveckling av stadsnära kvarter för handel, hotell, kontor och bostäder
utveckling av nya bostadsområden för att möjliggöra bostäder för tusentals nya Luleåbor
Luleå är en stad där livet mellan husen värderas högt. Vi lyfter de olika årstidernas kvaliteter för att skapa variation och nya upplevelser. En kraftigt ökad tillväxttakt ställer stora krav på att skapa och utveckla attraktiva livsmiljöer. Ett viktigt område är därför stadsutveckling och utformning av det offentliga rummet.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Som projektledare har du ett helhetsansvar för exploateringsprojekt och andra komplexa stadsbyggnadsprojekt från första idé, genom detaljplaneprocess och utbyggnad av allmänna anläggningar, till markanvisning och tomtförsäljning och slutligen överlämning till driftorganisation. Du håller ihop flera delprojekt som drivs parallellt inom Kommunstyrelseförvaltningen, Infrastruktur-och serviceförvaltningen och med kommunala bolag. Här ges du en möjlighet att utveckla din kreativitet, din initiativkraft och ditt ansvarstagande.
I dina arbetsuppgifter ingår att forma projekt utifrån politiska initiativ och styra projekten mot uppställda mål, budget och tidplaner. Du leder och samordnar projektgrupper med representanter från andra förvaltningar, kommunala bolag, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, konsulter med flera. Under planläggning och genomförande samarbetar du med bland annat planarkitekter, mark- och exploateringsingenjörer, byggprojektledare samt din styrgrupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning med inriktning samhällsplanering, lantmäteri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
erfarenhet av att leda projekt
kunskaper inom projektekonomi
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
giltigt B-körkort
Det är meriterande om du har:
erfarenhet från arbete med stadsbyggnadsfrågor
kännedom om samhällsplaneringsprocesser och planeringsprocesser inom kommun och/eller annan myndighet
erfarenhet av arbete i eller nära en politiskt styrd organisation
Som person är du en naturlig ledare som är trygg i dig själv och skicklig på att lösa problem. Det är viktigt att du är strukturerad och har förmåga att organisera och planera väl, hålla deadlines och slutföra projekt effektivt. Med din prestigelösa inställning och ditt fokus på det gemensamma målet är du duktig på att skapa positiva relationer och att genom samverkan hitta win-win-lösningar.
Vänligen besvara urvalsfrågorna och bifoga ditt CV när du söker tjänsten.
I den här rekryteringsprocessen kommer urvalsarbetet att påbörjas efter att sista ansökningsdag passerat. Intervjuer är preliminärt planerade att genomföras under vecka 34-35.
Med anledning av semesterperioder kommer eventuella frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen att besvaras under vecka 27 och från och med vecka 32. Under vecka 28-31 kommer inga frågor att besvaras.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Luleå kommun
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
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Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333484". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
Rådstugatan 11 (visa karta
)
972 38 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luleå kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Vision Luleå 0920453000 Jobbnummer
9977760