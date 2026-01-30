Projektledare till mark- och exploateringsenheten
2026-01-30
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Vi erbjuder dig
Mark- och exploateringsenheten ansvarar för projektledning och genomförande av kommunens samhällsbyggnadsprojekt och linjeprojekt, samt deltar i framtagande av kommunens detaljplaner och genomförandeplaner. Mark- och exploateringsenheten är kommunens fastighetsrättsliga ägare och ansvarar för kommunens markinnehav med ansvar för arrendeavtal, upplåtelser och tillstånd.
Vi söker en vikarie för en projektledare till mark- och exploateringsenheten. Du jobbar med hela projektprocessen, men främst projekt i tidiga skeden och detaljplanering i kommunens samhällsbyggnadsprojekt. Vi söker dig som har erfarenhet av samhällsbyggnad och exploateringsfrågor och jobbat inom projektverksamhet. Du arbetar enligt samhällsbyggnadskontorets projektmodell, du leder och samordnae projektteam och har helhetsansvar. Du kommer att arbeta nära ihop med kontorets projektstrateg. Rollen innefattar planering och ansvar för projektens framdrift, styrning, ekonomisk prognosuppföljning och måluppfyllelse. Du ansvarar för att projektet genomförs i enlighet med projektdirektiv och fastställd projektplan, och rapporterar till styrgrupp. Som projektledare innebär det ett unikt helhetsperspektiv där du övergripande ansvarar för framdrift och samordning inom projektet. Det ingår att upprätta och presentera underlag för politiska beslut. Du har löpande kontakt och dialoger med bland annat exploatörer, kommuninvånare och politiker. Som projektstyrningsverktyg används Antura och för tjänsteutlåtande används Platina, båda är viktiga verktyg i arbetet.
Det här behöver du ha med dig
Du har lägst högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, lantmäteri eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har kunskap och erfarenhet, 3-5 år, av projektledning inom samhällsbyggnadsprojekt.
Du har arbetat med exploateringsfrågor inom samhällsbyggnad 3-5 år. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation eller offentlig verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper. Vi ser att dina styrkor ligger i att ha ett helhetsperspektiv och förmåga att få projektteamet att arbeta mot gemensamma mål. Du har god samarbetsförmåga och vana av samverkan. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt är van vid att utarbeta underlag för beslutsfattare. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Anställningsform, omfattning och start
Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
Anställningsform: Vikariat 1 år för föräldraledighet
Omfattning: Heltid
Tillträde: Från mars 2026 till maj 2027, eller enligt överenskommelse.
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun. Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
Alla som jobbar hos oss är medlemmar i Club Communalis - personalföreningen som sätter guldkant på arbetsvardagen med gemenskap, glädje och aktiviteter för alla. Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Norrtälje kommun ingår i finsktförvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
