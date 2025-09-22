Projektledare till Lokalplaneringsenheten
2025-09-22
Drivs du av att leda projekt och göra skillnad för kommunens verksamheter? Vi söker en projektledare som ansvarar för lokalprojekt inom kommunens lokalförsörjning.Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
I rollen som projektledare ansvarar du för lokalbeställningar för att tillgodose lokalbehov inom kommunens olika förvaltningar. Du är lyhörd för verksamhetens sätt att uttrycka sitt behov och omsätter det i termer för en lyckad lokalbeställning till fastighetsägare. Du ger även stöd till chef och medarbetare inom ditt sakområde som projektledare.
Inom uppdraget har du framför allt kontakt med lokalsamordnare som representerar kommunens olika förvaltningar i de enskilda projekten. Du har även kontakt med fastighetsägare och konsulter.
Exempel på arbetsuppgifter:
• genomföra lokalutredningar, projektbeställningar och rapporter
• granska förvaltningarnas behovsutredningar
• projektleda övriga utredningar med koppling till lokalförsörjning
• följa standardiserat arbetssätt och bidra till utveckling
• utreda, analysera och utarbeta underlag för politiska beslut samt genomföra muntliga föredragningar i exempelvis nämnd
• delta och ge stöd i utvecklings- och kvalitetsarbete för verksamheten samt genomföra verksamhetsuppföljningar
Om arbetsplatsen
Lokalplaneringsenheten är en del av Kommunledningsförvaltningen och ansvarar för ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för kommunens verksamheter. Vi består av tolv personer varav fem projektledare. Andra vanliga yrkesroller är lokalstrateg och avtalsstrateg. Vi ingår i Avdelningen för strategisk försörjning och utveckling och jobbar därför även med beredskapsåtgärder i vårt uppdrag.
Vi sitter i nyrenoverade lokaler på Åbylunden 1 som är ett kontor med aktivitetsbaserat arbetssätt. Det finns möjlighet till att delvis arbeta på distans.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Som projektledare hos oss ser vi att du tar ansvar för ditt arbete och driver dina processer på ett strukturerat sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Vi ser även att du arbetar bra med andra människor. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Arbetet ställer krav på att du har goda kunskaper i svenska språket och att du uttrycker dig väl både skriftligt och muntligt samt förstår komplicerade språkliga underlag och producerar egna dokument av hög kvalité.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• akademisk examen om minst 180 hp, med inriktning mot samhällsplanering, bygg eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• minst 1 års dokumenterad erfarenhet av att leda och driva projekt
Meriterande:
• erfarenhet av arbete inom politisk styrd organisation
• erfarenhet av arbete med lokalförsörjning
• god datorvanaTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Sista ansökningsdag är 6 oktober.
Sista ansökningsdag är 6 oktober.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning
