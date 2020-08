Projektledare till Linköpings viktigaste hus - Arenius Schröder & Besterman Rekrytering och Led - Byggjobb i Linköping

Vi söker nu ytterligare en projektledare till Linköpings viktigaste husSveriges femte största stad fortsätter att växa och som ett av Linköpings största fastighetsbolag är Lejonfastigheter en betydande del av utvecklingen. Vi söker därför nu ännu en affärsmässig och drivande projektledare som har genuint intresse av att underhålla och att utveckla fastigheter och relationer. Vi är en växande grupp projektledare som nu behöver ytterligare förstärkning för att möta de utmaningar som väntar. Vill du ha en viktig roll inom Lejonfastigheter med stor betydelse för vår framgång?På underhållsavdelningen tar vi vid när våra fastigheter ska utvecklas för att passa kundens behov och de höga krav som vi ställer på våra fastigheter. Vi arbetar med omfattande och komplexa projekt som en del av strategin för våra fastigheters utveckling och kvalitetssäkring. Efter vårt arbete är utfört tar vår driftsfunktion vid för att fastigheterna och den löpande driften ska fungera tills nästa gång en större insats är nödvändig. Vårt jobb är händelserikt och innebär ett helhetsansvar från att identifiera till att slutföra en projektinsats.Som projektledare hos Lejonfastigheter kommer du ha ett djupgående ansvar för att samordna och att leda underhållsprojekt, mindre investeringsprojekt samt anpassningar av lokaler. Det innebär att du kommer att leda planering, projektering, upphandling och genomförande av i huvudsak ombyggnationer, men även viss nyproduktion kan förekomma. Att säkerställa hög kvalitet i projekten, liksom tids- samt kostnadsuppföljning, är viktiga arbetsuppgifter. Du kommer att vara en nyckelperson för vår långsiktiga underhållsplanering som sker tillsammans med våra fastighetsförvaltare.Vi söker dig som har flera års erfarenhet av projektledning från byggbranschen och som har eftergymnasial utbildning inom byggnadsteknik. Alternativt har du lång yrkeserfarenhet av liknande uppdrag samt relevanta påbyggnadskurser. Du har också god kunskap inom entreprenadjuridik.Befattningen innebär omfattande kontakter både inom bolaget samt externt och kräver därför att du är lyhörd och samarbetsinriktad samt att du är bra på att kommunicera. Du måste också vara självgående och affärsmässig. Tydlighet, noggrannhet och hög kvalitet är andra viktiga egenskaper för att lyckas i rollen. Du blir en del av en organisation som befinner sig i en positiv utveckling med många spännande projekt och vi tror att detta är något som lockar dig att vilja arbeta med oss.Om LejonfastigheterLejonfastigheter ansvarar för offentliga fastigheter där tiotusentals Linköpingsbor vistas varje dag: skolor och förskolor, omsorgsboenden och lokaler för offentlig service, idrottsanläggningar, kulturella arenor och andra mötesplatser i hela kommunen. Vi arbetar med många utvecklingsprojekt som kommer att sätta prägel på staden för lång tid framöver. Samtidigt förädlar och vårdar vi våra befintliga hus så att de ska fortsätta stödja de aktiviteter som bedrivs där, idag och i morgon. Vår verksamhet står aldrig still, Lejonfastigheter formas av den livliga utveckling som pågår runt omkring oss.Vi har nyligen tagit oss an ett utökat uppdrag som vår ägare, Linköpings kommun, har gett oss. Det innebär att vi får ett bredare ansvar för att förse kommunens verksamheter med lokaler, och med det följer förnyelse och utveckling av hela vår organisation. Vi har samtidigt flyttat till ett modernt och inspirerande kontor där vi arbetar aktivitetsbaserat och driver verksamheten framåt med kreativitet och gemenskap.Läs mer på www.lejonfastigheter.se Mer informationFör mer information ring Emelie Törnvall ( emelie.tornvall@asb-executive.se ), 070-618 11 58.Ansök senast den 2020-09-07.