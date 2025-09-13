Projektledare till ledande teknikföretag!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Östersund Visa alla datajobb i Östersund
2025-09-13
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Östersund
, Sollefteå
, Kramfors
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av projektledning och vill ta nästa steg i din karriär? Vi söker en driven Projektledare som vill vara med och forma framtiden i en dynamisk miljö där innovation står i fokus. Hos vår kund får du en central roll i att leda utvecklings- och investeringsprojekt som bidrar till framtidens produktion. Välkommen med din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
I rollen som projektledare hos vår kund är du en nyckelperson med ansvar för att driva projekt med hög kvalitet inom satt tidsram och budget. I rollen kommer du att leda utvecklings- och investeringsprojekt vid enheten i Mattmar och samtidigt bidra till att vidareutveckla företagets projektmodell. Arbetet innebär breda kontaktytor, både internt inom organisationen och externt mot leverantörer och samarbetspartners. Till sitt stöd har du ett kompetent team av ingenjörer, inköpare, specialister och logistiker. Huvuduppgiften är att sätta, följa upp och säkerställa projektens tidplaner samt leverera resultat i enlighet med uppsatta ramar. Ansvarsområdet omfattar även projektets ekonomi och rapportering.
Du blir anställd som konsult hos oss på Academic Work och jobbar på uppdrag hos vår kund. Detta är ett långsiktigt behov där karriärmöjligheter hos vår kund kan öppnas framöver.
Du erbjuds
• Ett utvecklande och varierat arbete i en spännande bransch
• Moderna lokaler där säkerhet och arbetsmiljö står högt på priolistan
• Närhet till skidåkning, fjäll och natur
• En dedikerad konsultchef som under hela din anställning kommer stötta dig i din utveckling
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-13Dina arbetsuppgifter
• Planera och leda projekt från start till mål
• Hantera projektbudget och tidsramar
• Kommunicera med intressenter och teammedlemmar
• Följa upp projektens framsteg och rapportera status
• Säkerställa att projektmål uppnås och kvalitet bibehålls
VI SÖKER DIG SOM
• Har en ingenjörsexamen med inriktning mot maskinteknik eller motsvarande
• Har minst 2-3 års erfarenhet av projektledning
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt, då båda språken används i arbetet
• Är driven och strukturerad med god kommunikativ förmåga
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från tillverkande industri
• Erfarenhet av en roll inom maskinteknik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114444". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9507380