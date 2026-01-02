Projektledare till KSS Klimat och Styrsystem
2026-01-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du vara med och skapa hållbara inomhusmiljöer i några av Sveriges mest tekniskt utmanande projekt? Hos vår kund KSS Klimat och Styrsystem får du möjlighet att ta en nyckelroll i en växande organisation där innovation, nära samarbete och kvalitet är i fokus.
Vad erbjuder vi?
En attraktiv arbetsplats i Stockholm
Deltagande i stora och tekniskt avancerade projekt
Kort beslutsväg och stor möjlighet att påverka
Intern kompetensutveckling och utbildningar vid behov
Gemensamma mål, stark teamkänsla och sociala aktiviteter
Konferensresa årligen samt uppskattade sommar- och julfester
En arbetsmiljö där idéer välkomnas och alla röster får höras.
Med kontor i Stockholm, Uppsala och Malmö arbetar KSS Klimat och Styrsystem för att erbjuda deras kunder effektiva helhetslösningar i syfte att skapa ett bra och hållbart inomhusklimat. KSS affärsidé är att erbjuda kvalitetsprodukter och system med nöjda kunder. Fastighetsägare och lokalbrukare erbjuds behovsanpassade tjänster och kostnadseffektiva lösningar med produkter av absolut högsta kvalité. KSS tar hand om hela processen; från projektering och konstruktion till installation, programmering och driftsättning. Dessutom utförs kompletta installationer av styr- och övervakningsanläggningar samt integrationsentreprenader med DHC/WDC/SCADA-system. KSS arbetar även aktivt med energioptimering. Dels för att kraftigt sänka energiåtgången och därmed fastighetsägarens kostnader och dels för att bidra i ett större perspektiv där fokus ligger på en förbättrad miljö samt hållbar utveckling.
Här ges goda möjligheter till utveckling, vi sätter gemenskap, kvalitet och långsiktighet främst - och erbjuder service och support som säkerställer att deras lösningar fortsätter hålla hög standard långt efter genomförandet. Mer information om kunden ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har följande erfarenheter och kvalifikationer:
Fem års erfarenhet från rollen som projektledare med inriktning mot fastighetautomation, styr & regler eller byggnadsautomation
Goda kunskaper av fastighets tekniska system och entreprenadjuridik
Relevant teknisk utbildning ser vi som meriterande
Hög IT-mognad och datorvana
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort.
Som projektledare är du en lyhörd lagspelare med förmågan att både leda och inspirera dina projektteam mot era gemensamma mål. Du tar ansvar för helheten, bidrar till en positiv arbetsmiljö och möter både kollegor och kunder med ödmjukhet och tydlighet. Hos KSS är vardagen dynamisk och utvecklande och utmaningar ses som möjligheter att stärka samarbete och skapa ännu bättre lösningar. KSS värdesätter en prestigelös kultur där alla bidrar där det behövs, oavsett om det handlar om att stötta en kollega i ett komplext moment eller presentera förbättringar och innovativa lösningar för deras kunder.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha solid kompetens inom fastighetsautomation. Samtidigt är din kommunikativa förmåga och ditt professionella kundbemötande avgörande.
Vad innebär rollen?
Kontakt med befintliga och nya kunder
Planering av resurser och inköp
Projektledning av fastighetsautomationsprojekt och styr och övervakningsentreprenader
Ekonomiskt ansvar i projekten
Leda och motivera projektgruppen
Entreprenadjuridik.
Som projektledare inom fastighetsautomation hos KSS får du en central roll i att driva och genomföra projekt kopplade till om- och nybyggnation av exempelvis kontorsfastigheter, skolor och hotell. Du ansvarar för projektens ekonomiska utfall och planerar ditt arbete i nära samverkan med dina kollegor på KSS Stockholmskontor, där totalt nio medarbetare ingår i projektorganisationen. Ditt huvudfokus ligger på att leda och samordna projekt inom fastighetsautomation samt styr- och övervakningsentreprenader. Du har det övergripande ansvaret för helheten i varje uppdrag, från första planeringsfas till färdigt genomförande, med målsättningen att leverera hög kvalitet, stark kundnytta och god lönsamhet.
Arbetet sker både från kontoret och ute i projekten. I din roll är du en närvarande och operativ ledare som säkerställer att alla i projektteamet är motiverade och arbetar i samma riktning mot de gemensamma målen. Detta är en direktrekrytering där du blir anställd direkt av KSS Klimat och Styrsystem med start omgående eller enligt överenskommelse. Tjänsten är en heltidstjänst om 40 timmar per vecka. Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister och ekonomisk skuldupplysning.
Intresserad? Skicka in din ansökan snarast, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor om tjänsten hänvisar vi till ansvarig rekryterare, Elida Rhodin.Med anledning av jul- och nyår kommer denna process dröja för återkoppling. Vi kommer påbörja vårt första urval efter långhelgerna.
