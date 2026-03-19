Projektledare till Kristinehamns kommun
Har du kunskap om den nya socialtjänstlagen? Trivs du i roller där du får vara med och utveckla arbetssätt? Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter en interimschef till Kristinehamns kommun.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör för ett av ADDAs ramavtal. Vi söker nu efter en projektledare till Kristinehamns kommun.
Som projektledare hos kommunen kommer du att ha ansvar för att styra, samordna, utveckla och stötta kommunens gemensamma omställningsarbete till den nya socialtjänstlagen. Detta innebär bland annat arbete med att skapa en struktur, stödja chefer i förändringen samt att bidra till nya hållbara arbetssätt.
Till denna tjänst söker vi dig som är drivande, lyhörd och strukturerad. Du har en förmåga att kunna förstå komplex lagstiftning och implementera det i praktiken. Vidare ser vi att du har lätt för att samarbeta med andra och bygga relationer.
Krav för tjänsten
Minst 2 års erfarenhet av projektledning, förändrings- eller utvecklingsarbete
Kunskap om socialtjänstens uppdrag och nya socialtjänstlagen.
Meriterande krav för tjänsten
Högskoleexamen inom relevant område.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på 75-100% (efter ök) med start omgående och pågår under 2026 med möjlighet till förlängning. Placeringsort är hos kunden i Kristinehamn, möjlighet till viss distansarbete finns.
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2026-03-19.
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
Novare Bemanning bygger karriärer och stö
