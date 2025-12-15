Projektledare till Koncernstab kommunikation i Malmö
Region Skåne, Koncernkontoret / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2025-12-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Koncernkontoret i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Helsingborg
, Ystad
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Koncernstab kommunikations uppdrag är att med professionella kommunikationsinsatser bidra till att stärka Region Skånes varumärke och till att förverkliga beslutade verksamhetsmål, politiska beslut och vision. Området för Regional samordning och service tillhör Koncernstab kommunikation och har i uppdrag att stötta serviceförvaltningarna, avdelning för regional utveckling, koncernstaberna HR, inköp och ekonomi samt koncernkontorets stab genom att utveckla effektiv och sammanhållen kommunikation.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
I rollen som projektledare har du ett centralt uppdrag med stort ansvar och egen drivkraft. Du arbetar med uppdraget att se över hur innehållet i vår regiongemensamma kommunikation på bästa sätt möter Region Skånes strategier och mål. Du konkretiserar strategierna genom att ta fram förslag på förändringar. Du ansvarar i nästa steg för att beslutade förändringar även genomförs i praktiken.
Därutöver innebär ditt arbete att:
• Leda projektet för att genomlysa och vidareutveckla det regionövergripande innehållet på Region Skånes webbplats skane.se med undersidor.
• Genomföra workshops med interna och externa intressenter för att samla in behov, insikter och idéer.
• Göra jämförelse analyser mot andra aktörer för att hämta inspiration och identifiera bästa praxis.
• Samverka med andra avdelningar och intressenter för att säkerställa att projektet drivs framåt med helhetsperspektiv.
Du rapporterar till områdeschefen för Regional samordning och service, och har en central roll i Region Skånes fortsatta utveckling inom området.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom medier, kommunikation, marknadsföring eller motsvarande. Du har omfattande erfarenhet av projektledning inom digital kommunikation och en gedigen förståelse för målgruppsanalys, innehållsstrategi och aktuella digitala trender. Därtill har du tidigare arbetat strategiskt med omvärldsbevakning och har en god förmåga att analysera digitala möjligheter och utmaningar. Din kommunikativa förmåga är mycket stark, och du är van att uttrycka dig på ett tydligt och professionellt sätt på svenska, både i tal och skrift.
Vi söker dig som är en strategisk och analytisk person med ett starkt driv och stort engagemang. Du har ett genuint intresse för digitala lösningar och trender och är skicklig på att självständigt driva komplexa projekt med många intressenter på ett strukturerat och lösningsorienterat sätt. Vidare har du lätt för samarbete och har ett relationsskapande arbetssätt, och är van vid att bygga förtroendefulla dialoger med olika målgrupper. Din förmåga att sätta dig in i komplexa frågor, se helheten och omsätta detta till konkreta resultat gör dig till en stark tillgång i avdelningen. Vi värdesätter initiativförmåga, självständighet, samarbetsförmåga och en positiv inställning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vill du vara med och utveckla Region Skåne? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontorets drygt 750 medarbetare arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljö, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Koncernkontorets arbetsplatser finns främst i Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Västra Hamnen i Malmö.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C291638". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Koncernkontoret Kontakt
Områdeschef för Regional samordning och service
Anna K Lundin Stenberg Anna.K.Stenberg@skane.se 040- 675 32 01 Jobbnummer
9643531