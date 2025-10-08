Projektledare till järnvägen!
Välkommen att söka jobb hos oss som Projektledare inom underhåll järnväg med placering Luleå alternativt Umeå.
Järnvägen står inför historiska satsningar kommande åren där vi rustar upp, bygger ut och moderniserar Sveriges järnväg för att kunna tillgodose framtidens behov. Vi erbjuder dig en roll med spännande arbetsuppgifter och där du får möjlighet att bidra med din kompetens för att vi tillsammans ska klara vårt viktiga uppdrag att framtidssäkra järnvägen.
I den här rollen som projektledare ansvarar du för ett av baskontrakten på järnväg i Norra regionen: Boden S-Holmsund inklusive tvärbanor. Som projektledare arbetar du såväl operativt som strategiskt med fokus på att driva, leda och att samordna arbetet i projektet. Du genomför uppföljningar och analyser och tar fram förbättrings -och åtgärdsförslag för att säkra framdriften i projektet (med avseende på Tid, Kostnad och Innehåll). Tillsammans med ditt team av underhållsingenjörer ansvarar du för att fel och störningar i järnvägsanläggningen följs upp och åtgärdas. I ditt team ingår också en projektingenjör som stödjer dig i ditt dagliga arbete - så att ni tillsammans kan säkra en robust och tillgänglig järnväg!
Projektledaren ska säkerställa att entreprenaden genomförs enligt avtalat kontrakt genom att:
Driva, leda och samordna arbetet i projektet
Ansvara för att behov av åtgärder i anläggningen dokumenteras och att underlag till lokal underhållsplan tas fram i dialog med anläggningsansvarig
Ansvara för att åtgärder i produktionsplanen följs upp (leveransuppföljning)
Ansvara för verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och prognos
Medverka i framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling av kontrakt
Svara för omvärldskontakter med allmänhet, kommuner och andra intressenter inom projektet
Stödja andra avdelningar inom egna samt övriga verksamhetsområden, utifrån teknisk kompetens och kännedom om anläggningens status
Din utveckling
För dig som projektledare i Trafikverket är utvecklingsmöjligheterna stora. Vi vill att du ska nå din fulla potential, oavsett om du vill bredda dina kunskaper, utvecklas och kliva in i en chefsroll eller specialisera dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1500 projektledare är unik.
Som projektledare har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram. Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.
Övrig information
Placeringsort: Umeå eller Luleå.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
I denna rekrytering kan webbaserade tester användas som en del i urvalet. För de kandidater som därefter går vidare till intervju sker dessa via Skype och är planerade med start v 47.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter. Kvalifikationer
Vem är du?
Ditt ledarskap präglas av att du bygger förtroende, klargör riktning och levererar resultat. Genom en tydlig kommunikation om förväntningar och mål delegerar du och följer upp. Du inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team och i samverkan med andra. Du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en god analytisk förmåga.
Vi söker dig som har
några års aktuell och för tjänsten relevant erfarenhet av att vara projektledare, uppdragsledare, platschef eller liknande roller
en teknisk universitets- eller högskoleutbildning (minst 180 hp/120 p), alternativt annan motsvarande utbildning i kombination med erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig
erfarenhet av arbete med budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
körkort för personbil (B)
Det är också önskvärt om du har
några års erfarenhet av projektledning inom järnväg
god förhandlingsvana
erfarenhet från entreprenadbranschen
