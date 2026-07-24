Projektledare till IUC Norr
Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB / Civilingenjörsjobb / Skellefteå Visa alla civilingenjörsjobb i Skellefteå
2026-07-24
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB i Skellefteå
, Luleå
eller i hela Sverige
Projektledare till IUC Norr – utveckla framtidens hållbara industri
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Lön: individuell lönesättning
Placeringsort: Skellefteå
Tillträde: september eller enligt överenskommelse
Resor: Resor förekommer främst inom Norrbotten och Västerbotten
Körkort: B-körkort krav
Ansökan: Skicka CV och en kort beskrivning av ditt intresse för rollen till hej@iucnorr.se
Sista dag att ansöka är 16 aug 2026
Planerad intervjustart: v. 34.
Ansök så här: Skicka CV och en kort beskrivning av ditt intresse för rollen till hej@iucnorr.se
Ange referens Projektledare Skellefteå i din ansökan.
–
Vill du vara med och göra verklig skillnad för industrin och norra Sverige?
Vår region är en av de mest expansiva i landet. Samtidigt ökar trycket på industrin. Företagen behöver ställa om till mer hållbara produktionslösningar, hitta rätt kompetens och bygga nätverk för framtiden. Här spelar IUC Norr en viktig roll.
Vi driver förändring genom att omsätta insikter till konkreta insatser. Med en djup förståelse för industriföretagens behov och med regionernas strategier och utvecklingsplaner som styrmedel kan vi ligga steget före och erbjuda rätt insatser. En framsynthet som är till nytta för både företagen och hela samhället.
Nu söker vi projektledare som vill vara med och omsätta detta i konkreta projekt tillsammans med industrin och våra samarbetspartners.
Om rollen
Utifrån identifierade behov i industrin har vi initierat flera nya projektansökningar och inväntar nu besked. Det skapar goda möjligheter att i rollen vara med och omsätta nya satsningar till konkreta insatser tillsammans med företag och samarbetspartners.
Som projektledare hos oss arbetar du i nära samverkan med industriföretag, offentliga aktörer och akademi. Du driver projekt som stärker företagens konkurrenskraft och utvecklingsförmåga.
Projekten utgår alltid från verkliga behov, vi gissar inte utan använder analyser, dialog och samarbete med våra nätverk för att identifiera vad som behövs här och nu och framåt.
Insatserna spänner över våra fyra fokusområden: smart industri, kompetensförsörjning, hållbar omställning samt insiktsdriven industriutveckling.
Det kan till exempel handla om insatser för att stärka företagens arbete med digitalisering och datadrivna arbetssätt, bidra till rätt kompetens och kompetensutveckling, stärka företagens beredskap och resiliens samt arbeta insiktsbaserat med analyser av behov och värdeflöden. Rollen omfattar specifikt projekt inom hållbar omställning, där fokus ligger på resurseffektivitet, energieffektivisering, cirkulära affärsmodeller och nya samarbeten som stärker både företagens konkurrenskraft och deras bidrag till ett mer hållbart näringsliv.Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Vårt arbetssätt bygger på behovsanalyser och nära dialog med företagen, vilket gör att projekten alltid utgår från verkliga behov i industrin. I rollen ingår att:
• planera, genomföra och följa upp projekt
• driva aktiviteter som workshops, nätverk och möten
• arbeta nära företag och fungera som bollplank i deras utveckling
• identifiera behov och koppla dem till rätt insatser och finansiering
• bygga relationer, samverka och samskapa med offentliga aktörer
• bidra till att utveckla nya projektidéer och ansökningar
• bygga och utveckla relationer och samarbeten mellan företag, offentlig sektor och akademi
Resor ingår i tjänsten, främst inom Norrbotten och Västerbotten, men även andra resor kan förekomma.
Vi söker dig som är
• strukturerad och får saker att hända
• lösningsorienterad och trivs i förändring
• relationsbyggande
Du tar idéer från tanke till genomförande. Du skapar struktur, prioriterar och driver arbetet framåt – även när förutsättningarna förändras eller inte är helt tydliga från början. Du är bekväm i en miljö där mycket är i rörelse. Du ser möjligheter, anpassar dig och hittar vägar framåt tillsammans med andra. Du bygger förtroende med företag, kollegor och partners. Du trivs i dialogen och är bra på att få människor att arbeta mot samma mål.
Du har sannolikt:
• relevant högskole- eller universitetsutbildning
• erfarenhet av projektledning eller utvecklingsarbete
• erfarenhet av industrins villkor och utmaningar
• god förmåga att planera och driva arbete framåt
• god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av industriverksamhet eller produktionsutveckling, innovations- eller utvecklingsprojekt och/eller regionalt, nationellt eller EU-finansierat arbete.
Därför ska du jobba hos oss
Hos oss arbetar du mitt i den industriella utvecklingen i norra Sverige. Du blir en del av ett sammanhang där vi tillsammans med företag och partners får saker att hända.
Vi erbjuder:
• ett arbete där du bidrar till industrins och regionens utveckling
• ett starkt nätverk av företag, experter och samverkansparter
• projekt med tydlig koppling till verkliga behov och framtida utmaningar
• stora möjligheter till ansvar och egen utveckling
• en samarbetsinriktad miljö där vi lär av varandra
Våra värdeord: framsynta, trovärdiga och relationsskapande.
OM IUC NORR
Motorn som får industrin i norr att växa
IUC Norr driver projekt och skapar aktiviteter som stärker industrins konkurrenskraft i Norrbotten och Västerbotten. Våra fokusområden är Smart industri, Kompetensförsörjning, Hållbar Omställning och Insiktsdriven industriutveckling.
Våra ägare är starka aktörer inom näringsliv och offentlig sektor. Vi har inget eget vinstintresse. Verksamheten finansieras via EU-medel, ägarföretagen samt kommuner och regioners bidrag. Tillsammans med de övriga regionala IUC-bolagen äger vi dessutom IUC Sverige, en aktör som arbetar med frågor och driver påverkansarbeten som rör industriföretagen i hela landet. En nationell förankring som gör att våra insatser regionalt blir ännu mer relevanta, kraftfulla och får större effekt!
IUC Norr – för en starkare industri i norra Sverige
–
Frågor om tjänsten: Maria Enholm, vd IUC Norr, maria.enholm@iucnorr.se
Vi undanber oss vänligen kontakt från rekryteringsföretag och annonsleverantörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: hej@iucnorr.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare Skellefteå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB
(org.nr 556576-4791)
Kanalgatan 77 (visa karta
)
931 34 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
IUC Norr AB Jobbnummer
10010446